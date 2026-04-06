Az elnök a Fehér Házban tartott rendkívüli sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy Irán oldalán egy készséges és aktívan tárgyaló felet lát, hozzátéve, hogy az ország új vezetése bölcsebb, élesebb eszű és kevéssé radikális, mint a korábbi. Hangsúlyozta, hogy az egyezségben érdekelt államok részt vesznek az amerikai és iráni fél közötti közvetítésben, és a megbeszélések jól haladnak.
Trump szerint Irán megegyezésre törekszik
Úgy tűnik, Irán vezetői megegyezési szándékkal vesznek részt az Egyesült Államokkal zajló tárgyalási folyamatban – közölte hétfőn Donald Trump amerikai elnök.
Az elnök kritikus időszaknak nevezte az elkövetkezendő napokat, és emlékeztetett arra, hogy az Iránnak adott meghosszabbított ultimátum washingtoni idő szerint kedden este 8 órakor lejár, és hangsúlyozta, hogy amennyiben addig Irán nem állapodik meg az Egyesült Államokkal, akkor a légicsapások a kőkorszakig vetik vissza Iránt.
Minden híd és minden erőmű elpusztul kedden éjfélig, amennyiben nincs egyezség
– hangoztatta az elnök, hozzátéve, hogy nem szeretné, ha ez történne. Azt is megismételte, hogy az Egyesült Államok elsődleges célja Iránnal kapcsolatban, hogy megfossza a nukleáris fegyver birtoklásának lehetőségétől. Donald Trump ismét kijelentette, hogy csalódott a NATO-ban az iráni műveletben való segítségnyújtás elutasítása miatt. Megjegyezte, hogy ezen nem változtat az sem, hogy a katonai szervezet főtitkára, Mark Rutte szerdán Washingtonba látogat.
Korábban beszámoltunk róla, hogy Irán a közvetítőként fellépő Pakisztánon keresztül megüzente az Egyesült Államoknak, hogy elutasítja a tűzszünetet, a háború tartós lezárását akarja.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
