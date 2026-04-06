J. D. Vance: aki az ohiói rozsdaövezet nehéz világából, amerikai politika élvonalába jutott

Anyja drogproblémái, az állandó bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság olyan élethelyzetet eredményeztek, amelyből sokan nem tudnak kitörni. Ebben az életszakaszában kiemelkedő szerepet játszottak a nagyszülei, akik nemcsak biztonságot, hanem iránymutatást is adtak számára.

Vance életútjában ez jelentette az első komoly fordulópontot: a széthulló családi háttér mellett megjelent egy stabil közeg, amely fegyelmet, munkaszemléletet és kapaszkodót nyújtott. Későbbi politikai gondolkodásának is ez lett az egyik alapja: az a hit, hogy az emberi életutakat nem csupán gazdasági tényezők, hanem erős családi kötelékek, közösségek és az egyéni felelősség alakítják.

Fiatal felnőttként a hadsereg jelentette számára az első komoly kitörési lehetőséget

– idézte fel írásában a hirado.hu, hangsúlyozva, hogy Vance életében az amerikai tengerészgyalogságnál eltöltött idő nemcsak fegyelmet és önbizalmat adott, hanem azt a tapasztalatot is, hogy a társadalom pereméről indulva is van esély a felemelkedésre. Ez az időszak nem csupán egy életrajzi epizód volt számára, hanem olyan élmény, amely későbbi politikai nézeteit is formálta: a hazafiság, az állam szerepe és a társadalmi feszültségek értelmezése nála mindig konkrét tapasztalatokon alapult.

Vance az Ohio State University-n tanult, majd felvételt nyert a Yale jogi karára, az Egyesült Államok egyik legelismertebb elitintézményébe.

Ez a kettős tapasztalat végigkísérte pályáját: egyszerre látta belülről a lecsúszó rétegek világát és azt az elitet is, amely a nagyvárosok gazdasági központjaiból irányítja az országot. Ebből eredt későbbi hitelessége is, hiszen úgy tudott beszélni az átlagos amerikaiak frusztrációiról, hogy közben közvetlen rálátása volt a társadalmi hierarchia mindkét végére.

Országos ismertségét azonban nem politikai szerepvállalással, hanem íróként érte el.

Vance könyve életútját kíséri végig

Önéletrajzi ihletésű könyve, a Vidéki ballada az amerikai álomról (Hillbilly Elegy) nemcsak személyes történetként, hanem egy teljes társadalmi csoport állapotának bemutatásaként is értelmezhető.

Ez a könyv nem azért született, mert valami különleges dolgot tettem. Azért írtam meg, mert valami teljesen hétköznapi dolgot tettem, ami a hasonló származású gyerekek többségének sosem adatik meg.

– írta, hozzátéve: