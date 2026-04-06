Ideológiai elfogultság miatt marasztalták el az osztrák köztévét

Elképzelhetetlen botrány robbant ki Ausztriában. Az osztrák kommunikációs hatóság (KommAustria) elmarasztalta az osztrák állami közszolgálati televíziót (ORF) a gázai háborúról szóló egyoldalú, Hamász-párti tudósításai miatt.

Munkatársunktól
2026. 04. 06. 15:13
Illusztráció (Forrás: AFP)
Elmarasztaló döntést hozott az osztrák kommunikációs hatóság (KommAustria) az ORF osztrák közszolgálati televízió ellen – számol be róla a Brussels Signal belga hírportál.

Elmarasztaló döntést hozott az osztrák kommunikációs hatóság az ORF ellen (Illusztráció, forrás: APA-PictureDesk via AFP)

Az osztrák médiaszektor óriása, amely kilencmillió lakostól évente több mint 700 millió euró kötelező tévéadót szed be, most súlyos kritikával szembesült a KommAustria részéről. A hatóság friss döntésében megállapította, hogy az ORF „megsértette az objektivitás jogi alapelvét” a gázai háborúról készített dokumentumfilmjével.

A döntést, amelyet még februárban hoztak, a KommAustria idén március végén hozta nyilvánosságra.

Az eset előzménye, hogy a Bécsi Zsidó Hitközség (IKG) még 2024 októberében nyújtott be panaszt az ORF ellen, miután a közszolgálati csatorna Háború Gázában – Pokol a Földön címmel sugárzott egy dokumentumfilmet Weltjournal című adásában. A film „kompromisszummentes perspektívát ígért palesztin újságíróktól és orvosoktól”, ám

a valóságban, az IKG szerint, „az Izraelről és Gázáról szóló legbotrányosabb propagandamunka” volt.

A dokumentumfilm vérző gyermekekről, holttestekről és egy gázai menekültkonvoj elleni feltételezett izraeli támadásról mutatott be felvételeket, izraeli politikusok Gáza pusztítására felszólító nyilatkozataival vegyítve.

Az IKG szerint az ORF ezzel „régóta cáfolt Hamász-propagandát terjesztett”, és számos néző is egyoldalúnak, Izrael-ellenesnek minősítette a műsort.

Közel másfél év után a médiafelügyelet megállapította, hogy az ORF három okból sem tudósított objektíven a háborúról:

  • Manipulatív narráció: A dokumentumfilmben Hind Khoudary gázai „újságírót” semleges narrátorként mutatták be, elhallgatva nyílt Hamász-pártiságát és azt, hogy tagadja Izrael létjogosultságát.
  • Alaptalan vádak Izrael ellen: A film megalapozatlan állításokat tett egy gázai menekültkonvoj elleni izraeli támadásról anélkül, hogy az ellenkezőjére utaló bizonyítékokat bemutatott volna.
  • Szándékos fordítási hibák: A filmesek szándékosan félrefordítottak arab nyelvű kijelentéseket, a „Yahud” (zsidó) szót izraeliként fordítva, potenciálisan elferdítve a megjegyzések antiszemita jellegét.

A KommAustria elrendelte, hogy az ORF élő adásban és online streaming platformján is tegyen közzé egy nyilatkozatot, amely részletezi a ténybeli hibákat. Az ORF és az IKG is fellebbezett a döntés ellen, így az még nem jogerős, a szövetségi közigazgatási bíróság elé kerül az ügy.

Nem először éri ideológiai elfogultság vádja az ORF műsorait

Az ORF-et már régóta érik vádak ideológiai elfogultság miatt, különösen Izraelről és Palesztináról szóló tudósításai kapcsán.

Most gyakorlatilag hivatalos lett. De nem volt nyilvánvaló már évek óta az Izrael-ellenes elfogultság az ORF Közel-Keletre vonatkozó Weltjournal riportjaiban?

– jegyezte meg a döntés kapcsán Thomas Eppinger osztrák publicista.

Az ORF korábban többször is célkeresztbe került közel-keleti tudósítója, Karim El-Gawhary riportjai miatt, amelyeket a kritikusok elfogultnak neveztek. Végül az ORF 2025 decemberében megszakította a kapcsolatot El-Gawharyval, nem újította meg a tudósító szerződését.

Karim El-Gawhary az osztrák közszolgálati műsorszolgáltatót az anticionizmus és az Izrael-ellenesség európai bástyájává tette. Beteljesítette küldetését. Most továbbáll, hogy a következő nyugati, felvilágosult intézményt fordítsa ki sarkaiból. Ki irányítja valójában ezt az embert? Irán, Katar, vagy esetleg a Muszlim Testvériség?

– tette fel a nyugtalanító kérdést Bernhard Heinzlmaier közvélemény-kutató és médiaszakértő.

