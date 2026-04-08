Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Orbán Viktor: Az 1000 forintos benzinárra szavaz, aki vasárnap a Brüsszel-párti erőkre szavaz + videó

A brüsszeliek megint azt követelik, hogy vezessük ki a védett üzemanyagárakat – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 12:39
– Nyakunkon az olajválság, szerte Európában kilőttek a benzinárak. Az energiaválság Európában minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor új videójában. A miniszterelnök emlékeztetett: Magyarországon a nemzeti kormány védett üzemanyagárakkal segíti a családokat, a vállalkozókat és a gazdákat.

– Ennek a rendszernek most ismét nekirontott az Európai Bizottság. A brüsszeliek megint azt követelik, hogy a tagállamok vezessék ki a védett üzemanyagárakat, és ezt követelik tőlünk is – közölte Orbán Viktor. A kormányfő figyelmeztetett: ha ezt tennék, a benzin és a gázolaj ára azonnal az egekbe emelkedne.

Vasárnap erről is döntünk. Aki Brüsszel-párti politikai erőkre szavaz, az 1000 forintos benzinárra szavaz

– mutatott rá.

– Mi kitartunk a védett árak mellett, letörjük az ukrán olajblokádot és biztosítjuk a családok és a gazdaság működéséhez szükséges energiát – szögezte le Orbán Viktor, majd megjegyezte: a Fidesz a biztos választás.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu