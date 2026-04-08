Orbán Viktor: Az 1000 forintos benzinárra szavaz, aki vasárnap a Brüsszel-párti erőkre szavaz + videó

– Nyakunkon az olajválság, szerte Európában kilőttek a benzinárak. Az energiaválság Európában minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor új videójában. A miniszterelnök emlékeztetett: Magyarországon a nemzeti kormány védett üzemanyagárakkal segíti a családokat, a vállalkozókat és a gazdákat.

– Ennek a rendszernek most ismét nekirontott az Európai Bizottság. A brüsszeliek megint azt követelik, hogy a tagállamok vezessék ki a védett üzemanyagárakat, és ezt követelik tőlünk is – közölte Orbán Viktor. A kormányfő figyelmeztetett: ha ezt tennék, a benzin és a gázolaj ára azonnal az egekbe emelkedne.

Vasárnap erről is döntünk. Aki Brüsszel-párti politikai erőkre szavaz, az 1000 forintos benzinárra szavaz

– mutatott rá.

– Mi kitartunk a védett árak mellett, letörjük az ukrán olajblokádot és biztosítjuk a családok és a gazdaság működéséhez szükséges energiát – szögezte le Orbán Viktor, majd megjegyezte: a Fidesz a biztos választás.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)