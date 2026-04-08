Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Sokkal több mandátumot nyer a nemzeti oldal, ha a Mi Hazánk támogatói a fideszes jelöltre szavaznak + videó

A nemzet érdeke, hogy minél több jobboldali képviselő üljön az Országgyűlésben – közölte Borbély Zsolt Attila. A közíró szerint el kell dönteniük a Mi Hazánk szavazóinak, hogy a nemzet érdekét nézik, vagy a pártérdeket.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 13:06
Borbély Zsolt Attila politológus, jogász, publicista YouTube
A nemzeti radikális mozgalom meghatározó alakjai egyöntetűen arra buzdítják a Mi Hazánk szimpatizánsait, hogy az április 12-i választáson az egyéni körzetekben szavazzanak a Fidesz–KDNP jelöltjeire. Érvelésük szerint így biztosítható, hogy továbbra is jobboldali kormánya legyen Magyarországnak, gátat szabva a Tisza Párt hatalmi ambícióinak.

A mostani választás a rendszerváltás óta a leglényegesebb

– fogalmazott az Ultrahang plusznak adott interjúban Borbély Zsolt Attila közíró, politológus. Véleménye szerint a kormányzati eredmények dugába dőlhetnek, ha a Tisza kormányra kerül.

Mint mondta, a Mi Hazánk pártérdeke, hogy töredékszavazatokhoz jussanak és az plusz mandátumokat jelentsen a pártnak, azonban szerinte a nemzet érdeke, hogy minél több jobboldali képviselő üljön az Országgyűlésben.

Ha a Mi Hazánk-osok átszavaznak a fideszes jelöltre, akkor sokkal több mandátumot nyer a nemzeti oldal. El kell dönteni a Mi Hazánk-szavazóknak, hogy a nemzet érdekét nézik, vagy a pártérdeket

– rögzítette.

Borbély Zsolt Attila szerint a Mi Hazánk nem rója fel a listán rájuk szavazóknak, ha egyéniben inkább a fideszes jelöltet támogatják.

Az utóbbi napokban többek között a Budaházy testvérek és  Sneider Tamás, a Jobbik egykori elnöke is arra hívták fel a figyelmet, hogy egyéni körzetekben a Fideszre kellene szavazniuk a nemzeti érzelmű választóknak. Petrás János, a Kárpátia frontembere pedig azt mondta, az a nemzeti érdek, hogy a jobboldali választók megosszák a szavazatukat, egyéniben a Fidesz jelöltjét támogassák, listán pedig vérmérséklet szerint a Fideszt vagy a Mi Hazánkat.

Borítókép: Borbély Zsolt Attila (Forrás: YouTube)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
