Sokkal több mandátumot nyer a nemzeti oldal, ha a Mi Hazánk támogatói a fideszes jelöltre szavaznak + videó

A nemzeti radikális mozgalom meghatározó alakjai egyöntetűen arra buzdítják a Mi Hazánk szimpatizánsait, hogy az április 12-i választáson az egyéni körzetekben szavazzanak a Fidesz–KDNP jelöltjeire. Érvelésük szerint így biztosítható, hogy továbbra is jobboldali kormánya legyen Magyarországnak, gátat szabva a Tisza Párt hatalmi ambícióinak.

A mostani választás a rendszerváltás óta a leglényegesebb

– fogalmazott az Ultrahang plusznak adott interjúban Borbély Zsolt Attila közíró, politológus. Véleménye szerint a kormányzati eredmények dugába dőlhetnek, ha a Tisza kormányra kerül.

Mint mondta, a Mi Hazánk pártérdeke, hogy töredékszavazatokhoz jussanak és az plusz mandátumokat jelentsen a pártnak, azonban szerinte a nemzet érdeke, hogy minél több jobboldali képviselő üljön az Országgyűlésben.

Ha a Mi Hazánk-osok átszavaznak a fideszes jelöltre, akkor sokkal több mandátumot nyer a nemzeti oldal. El kell dönteni a Mi Hazánk-szavazóknak, hogy a nemzet érdekét nézik, vagy a pártérdeket

– rögzítette.

Borbély Zsolt Attila szerint a Mi Hazánk nem rója fel a listán rájuk szavazóknak, ha egyéniben inkább a fideszes jelöltet támogatják.

Az utóbbi napokban többek között a Budaházy testvérek és Sneider Tamás, a Jobbik egykori elnöke is arra hívták fel a figyelmet, hogy egyéni körzetekben a Fideszre kellene szavazniuk a nemzeti érzelmű választóknak. Petrás János, a Kárpátia frontembere pedig azt mondta, az a nemzeti érdek, hogy a jobboldali választók megosszák a szavazatukat, egyéniben a Fidesz jelöltjét támogassák, listán pedig vérmérséklet szerint a Fideszt vagy a Mi Hazánkat.

