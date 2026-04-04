Sneider Tamás: Ismerve a Tisza politikáját, első számú, hogy megakadályozzuk a győzelmüket

– A választási matematika azt mutatja, hogy bár a Mi Hazánk Mozgalom valószínűleg jóval erősebb lesz, mint a közvélemény-kutatások mutatják, tehát valószínűleg 8-10 százalék környékén kap majd szavazatokat, arra nincsen esélye, hogy a Tisza Pártot és a Fideszt is megelőzve egyéni jelölteket juttasson a parlamentbe, így gyakorlatilag a számukra egyénibe leadott szavazat nagyon kis mértékben hasznosul a Mi Hazánk számára – mondta el lapunknak Sneider Tamás.

A Jobbik egykori politikusa kiemelte,

sokkal fontosabbnak tartom, hogy ismerve a Tisza politikáját, megakadályozzuk az ő győzelmüket, mert ez gyakorlatilag Magyarország újbóli gyarmatosítását jelentené. Erre egyéniben a Fidesznek van lehetősége, főleg vidéki körzetekben.

Sneider Tamás szerint Budapesten más a helyzet, ugyanis ott a DK, a Momentum, illetve az egyéb baloldali pártok is a Tiszát támogatják.

Ezen pártok szavazóinak jelentős része Budapesten él, és ennek köszönhető, hogy létrejött egy ilyen liberális, szélsőbaloldali Tisza összefogás

– jelentette ki a politikus.

Mint ismert, nemrégiben Budaházy Edda is arra hívta fel a figyelmet, egyéniben a Fideszre kell szavaznia a nemzeti érzelmű választóknak. Petrás János, a Kárpátia frontembere pedig azt mondta, az a nemzeti érdek, hogy a jobboldali választók megosszák a szavazatukat, egyéniben a Fidesz jelöltjét támogassák, listán pedig vérmérséklet szerint a Fideszt vagy a Mi Hazánkot.