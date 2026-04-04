Sneider Tamás: Ismerve a Tisza politikáját, első számú, hogy megakadályozzuk a győzelmüket

Egyéniben a Fidesz, listán a Mi Hazánk. Ez a siker receptje a Jobbik egykori elnöke szerint.

Gábor Márton
2026. 04. 04. 16:18
– A választási matematika azt mutatja, hogy bár a Mi Hazánk Mozgalom valószínűleg jóval erősebb lesz, mint a közvélemény-kutatások mutatják, tehát valószínűleg 8-10 százalék környékén kap majd szavazatokat, arra nincsen esélye, hogy a Tisza Pártot és a Fideszt is megelőzve egyéni jelölteket juttasson a parlamentbe, így gyakorlatilag a számukra egyénibe leadott szavazat nagyon kis mértékben hasznosul a Mi Hazánk számára – mondta el lapunknak Sneider Tamás. 

Sneider Tamás (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A Jobbik egykori politikusa kiemelte, 

sokkal fontosabbnak tartom, hogy ismerve a Tisza politikáját, megakadályozzuk az ő győzelmüket, mert ez gyakorlatilag Magyarország újbóli gyarmatosítását jelentené. Erre egyéniben a Fidesznek van lehetősége, főleg vidéki körzetekben. 

Sneider Tamás szerint Budapesten más a helyzet, ugyanis ott a DK, a Momentum, illetve az egyéb baloldali pártok is a Tiszát támogatják. 

Ezen pártok szavazóinak jelentős része Budapesten él, és ennek köszönhető, hogy létrejött egy ilyen liberális, szélsőbaloldali Tisza összefogás

– jelentette ki a politikus. 

Mint ismert, nemrégiben Budaházy Edda is arra hívta fel a figyelmet, egyéniben a Fideszre kell szavaznia a nemzeti érzelmű választóknak. Petrás János, a Kárpátia frontembere pedig azt mondta, az a nemzeti érdek, hogy a jobboldali választók megosszák a szavazatukat, egyéniben a Fidesz jelöltjét támogassák, listán pedig vérmérséklet szerint a Fideszt vagy a Mi Hazánkot. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Máté Krisztián)

