Trump telefonon jelentkezett be Orbán Viktor és J. D. Vance budapesti nagygyűlésén

Budaházy György: A nemzeti radikális szavazóknak azt tanácsolom, szavazzanak a Fideszre

A nemzeti radikális aktivista szerint a jelenlegi helyzetben kulcsfontosságú a tudatos szavazás, különösen a szoros versenyt hozó körzetekben, ahol az ellenzékkel szemben csak összehangolt stratégiával biztosítható a nemzeti erők győzelme.

2026. 04. 07. 17:04
Forrás: Patrióta/Képernyőkép
A HírTV Paláver című műsorának vendége volt Budaházy György, nemzeti radikális véleményvezér. Az aktivista J. D. Vance amerikai alelnök látogatásával kapcsolatban kiemelte, egyértelműen olyan kormányt kell hatalomban tartani, amely jó kapcsolatot ápol az Egyesült Államok vezetésével. 

Fotó: YouTube/Patrióta

A véleményvezér kiemelte, jól látható, hogy jobboldali fordulat közeledik Nyugat-Európában is, amelynek eredményeként a patrióták kerülhetnek hatalomba kontinensszerte. 

Ebből a világrendszerváltásnak nem lenne szabad a rossz oldalára állni

– jelentette ki Budaházy. Elmondta, véleménye szerint a Tisza Párt támogatói valóságtagadásban vannak, és nem hajlandók belátni, hogy a nemzeti kormány komoly eredményeket tud felmutatni az elmúlt 16 év során. 

A jobboldali kormányoktól rengeteget kapott az elmúlt években a magyar társadalom 

– tette hozzá a véleményvezér. Hozzátette, a Fidesz–KDNP által az elmúlt 16 évben nyújtott adókedvezmények, és a családok támogatása nem magától értetődő. 

Arra a kérdésre válaszolva, hogy hova tagozódtak be a baloldali pártok, és azok szavazói, Budaházy elmondta, 

aki jobboldali, nemzeti érzelmű elit, egyértelműen a Fideszben van. A Tisza Párthoz pedig azok kerülnek, akik maradnak, az egykori baloldali elitek és a balos kormányok haszonélvezői.

A nemzeti érzelmű szavazóknak Budaházy azt üzente, 

jó irányban állunk most, a legfontosabb pedig, hogy mindenkit hadrendbe állítsunk, menjünk el szavazni. Azokban a körzetekben pedig, ahol szoros a verseny, a nemzeti radikális szavazóknak azt tanácsolom, szavazzanak a Fideszre. 

Az aktivista szerint most egy fegyelmezett szavazásra van szükség a jobboldali és nemzeti érzelmű szavazók részéről. 

Mint ismert, nemrégiben Sneider Tamás, a Jobbik egykori elnöke és Budaházy Edda is arra hívta fel a figyelmet, hogy egyéniben a Fideszre kellene szavaznia a nemzeti érzelmű választóknak. Petrás János, a Kárpátia frontembere pedig azt mondta, az a nemzeti érdek, hogy a jobboldali választók megosszák a szavazatukat, egyéniben a Fidesz jelöltjét támogassák, listán pedig vérmérséklet szerint a Fideszt vagy a Mi Hazánkat. 

Borítókép: Budaházy György (Forrás: Patrióta)


Tovább hergeli a szavazókat a Tisza Párt a választási csalásról szóló mítosszal

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
