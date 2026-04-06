Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

tisza pártVálasztás 2026budaházy györgyválasztásradikálisfidesz

Budaházy György: Fegyelmezett szavazással biztosítható a nemzeti oldal győzelme

A közelgő választás tétje nemcsak belpolitikai, hanem nemzetközi szinten is jelentős – hangsúlyozta Budaházy György. A nemzeti radikális aktivista szerint a jelenlegi helyzetben kulcsfontosságú a tudatos és fegyelmezett szavazás, különösen a szoros versenyt hozó körzetekben, ahol az ellenzékkel szemben csak összehangolt stratégiával biztosítható a nemzeti erők győzelme.

Gábor Márton
2026. 04. 06. 6:03
Budaházy György Forrás: YouTube/Patrióta
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Most van az a pillanat, amikor egyértelműen állást kell foglalni, az elmúlt választásokhoz képest ugyanis most egy viszonylag jobban összeszedett ellenzéket látunk magunk előtt, akik minden erőt megpróbálnak egy párt mögé kovácsolni – jelentette ki lapunknak Budaházy György nemzeti radikális aktivista. 

Kiemelte:

– Nem szeretném, és szerintem a nemzeti radikálisok közül senki sem szeretné, hogy a Tisza Párt hatalomra kerüljön, legfeljebb nem mérik fel a veszély nagyságát.

Budaházy szerint ha a cél valóban a nemzeti oldal hatalomban tartása, akkor muszáj bizonyos körzetekben egyéniben a Fideszre szavazni. 

– Ott, ahol szoros verseny várható – nagyvárosok, agglomerációk –, sajnos nincs más megoldás. Szerintem most egy ilyen fegyelmezett szavazásra van szükség, ugyanis kifejezetten nagy a tét

– jelentette ki a nemzeti radikális véleményvezér. Budaházy György szerint a választásnak nemzetközi szinten nézve is hatalmas tétje van. 

– A világrendváltásban nem engedhetjük meg magunknak, hogy zűrzavarba süllyedjünk, mint 1919-ben. Az utolsó nagy világrendszerváltáskor jól elkormányoztuk Magyarországot, és akkor erre ráment az országunk kétharmada. Most nagy lehetőségei vannak az országnak ebben a világrendváltásban

– emelte ki Budaházy. 

Mint ismert, nemrégiben Sneider Tamás, a Jobbik egykori elnöke és Budaházy Edda is arra hívta fel a figyelmet, hogy egyéniben a Fideszre kellene szavaznia a nemzeti érzelmű választóknak. Petrás János, a Kárpátia frontembere pedig azt mondta, az a nemzeti érdek, hogy a jobboldali választók megosszák a szavazatukat, egyéniben a Fidesz jelöltjét támogassák, listán pedig vérmérséklet szerint a Fideszt vagy a Mi Hazánkot. 

Borítókép: Budaházy György (Forrás: YouTube)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Csépányi Balázs
idezojelekhont andrás

Hont András lerántotta a leplet az ellenzék ördögi összeesküvéséről

Csépányi Balázs avatarja

Lebuktak.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
