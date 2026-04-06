Budaházy György: Fegyelmezett szavazással biztosítható a nemzeti oldal győzelme

– Most van az a pillanat, amikor egyértelműen állást kell foglalni, az elmúlt választásokhoz képest ugyanis most egy viszonylag jobban összeszedett ellenzéket látunk magunk előtt, akik minden erőt megpróbálnak egy párt mögé kovácsolni – jelentette ki lapunknak Budaházy György nemzeti radikális aktivista.

Kiemelte:

– Nem szeretném, és szerintem a nemzeti radikálisok közül senki sem szeretné, hogy a Tisza Párt hatalomra kerüljön, legfeljebb nem mérik fel a veszély nagyságát.

Budaházy szerint ha a cél valóban a nemzeti oldal hatalomban tartása, akkor muszáj bizonyos körzetekben egyéniben a Fideszre szavazni.

– Ott, ahol szoros verseny várható – nagyvárosok, agglomerációk –, sajnos nincs más megoldás. Szerintem most egy ilyen fegyelmezett szavazásra van szükség, ugyanis kifejezetten nagy a tét

– jelentette ki a nemzeti radikális véleményvezér. Budaházy György szerint a választásnak nemzetközi szinten nézve is hatalmas tétje van.

– A világrendváltásban nem engedhetjük meg magunknak, hogy zűrzavarba süllyedjünk, mint 1919-ben. Az utolsó nagy világrendszerváltáskor jól elkormányoztuk Magyarországot, és akkor erre ráment az országunk kétharmada. Most nagy lehetőségei vannak az országnak ebben a világrendváltásban

– emelte ki Budaházy.

Mint ismert, nemrégiben Sneider Tamás, a Jobbik egykori elnöke és Budaházy Edda is arra hívta fel a figyelmet, hogy egyéniben a Fideszre kellene szavaznia a nemzeti érzelmű választóknak. Petrás János, a Kárpátia frontembere pedig azt mondta, az a nemzeti érdek, hogy a jobboldali választók megosszák a szavazatukat, egyéniben a Fidesz jelöltjét támogassák, listán pedig vérmérséklet szerint a Fideszt vagy a Mi Hazánkot.