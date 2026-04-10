Szijjártó Péter hangsúlyozta: a Tisza Párt létrejötte óta folyamatosan tagadja, hogy Magyarország háborús veszélyben lenne. Rémhírkeltésnek, átverésnek nevezik, arról beszélnek, hogy ez csak propaganda – tette hozzá.
Szijjártó Péter: Csak a nemzeti kormány képes kimaradni a háborúból
Csak a nemzeti kormány képes kimaradni a Tisza Pártot kitaláló brüsszeliek és kijeviek háborújából – mondta Szijjártó Péter az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában. Brüsszelben döntés született arról, hogy Európának háborúba kell mennie – jelentette ki a külügyminiszter.
Szijjártó Péter felhívta a figyelmet: ehhez képest a valóság az, hogy Magyarország négy éve él a háború szomszédságában, és a háború nagyon súlyos továbbterjedési veszéllyel jár. Brüsszelben döntés született arról, hogy Európának háborúba kell mennie, ők készen állnak katonákat is küldeni – mutatott rá a miniszter, aki jelezte: eddig majdnem 200 milliárd eurót küldtek a háborúra, és be akarják hozni az ukránokat az Európai Unióba, ami „gyakorlatilag azt jelentené, hogy a háborút magát hozzák be az Európai Unióba”.
Szijjártó Péter kijelentette:
a magyar kormány négy éve „minden egyes nap küzd az ellen, hogy minket bele tudjanak zsarolni, provokálni ebbe a háborúba”. Mint mondta, minden nap van „valami belerángatási kísérlet”, de ezeknek eddig mind ellenálltak.
Szavai szerint ehhez nagyon erős szuverén nemzeti politikára van szükség, mert nemet kell tudni mondani a nyomással szemben. „Egy olyan párt, amit azért hoznak létre, hogy végrehajtsa a brüsszeli politikát, az nyilván nem mondana nemet. Ezért is tagadták, hogy itt háborús veszély lenne” – magyarázta.
Szijjártó Péter hangsúlyozta: a nyugat-európai politikusok rendszeresen azt mondják, hogy „ez a mi háborúnk”, úgy kezelik a helyzetet, mintha Európa állna hadban Oroszországgal.
De ez nem így van. Van egy orosz–ukrán háború, amihez nekünk semmi közünk sincsen, semmi felelősséggel nem bírunk ebben az ügyben, mi nem kértünk senkit, hogy védjen meg minket, mert nem kell, ezért nem is tartozunk senkinek
– szögezte le.
A külügyminiszter beszélt arról is, hogy Európában hosszú távú háborúra készülnek, erről szólnak a pénzügyi előterjesztések is. A legutóbbi külügyminiszteri tanácsi ülésen arról volt szó, hogyan segítsünk Ukrajnának felkészülni a következő háborús télre – idézte fel.
Szijjártó Péter hangsúlyozta:
a magyar kormány minden háborús döntést fékez, megakaszt, megvétóz, ezzel biztosítják, hogy Magyarország kimaradjon. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha a háború mégis eszkalálódna, akkor annak az első számú veszélyeztetettje Magyarország lenne, egyrészt a földrajzi közelség miatt, másrészt azért, mert Ukrajnában „nagyon durva, nyílt, magyarellenes politika zajlik”.
Szijjártó Péter rögzítette: egy feladat van, ebből a háborúból ki kell maradni. Hozzátette: Magyarország nem csak a háborús politikát, de a brüsszeli migrációs politikát és a genderideológia elterjesztésére irányuló törekvéseket is akadályozza.
Kijelentette: Brüsszelben és az összes európai fővárosban pontosan tudják, hogy ha a jelenlegi kormány marad, akkor a következő négy évben is meg fogják akadályozni azokat a törekvéseket, hogy „minket belenyomjanak ebbe a háborúba”. „Ha mi maradunk, akkor otthon fogjuk tartani a magyarok pénzét, és Ukrajna soha az életben nem fog csatlakozni az Európai Unióhoz” – folytatta, jelezve: meg fogják védeni a rezsicsökkentést és a védett benzinárat is.
Szijjártó Péter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kiemelte:
a Tisza Párt megalakulása óta tudni lehet, hogy a párt azért jött létre, hogy a brüsszeli politikát végrehajtsa.
Hozzátette: a Tisza Párt elnökét Brüsszel mentelmi jogával a markában tartja, a háborúra viszont „csak szuverén politikával” tudnak nemet mondani.
A miniszter beszámolt arról is, hogy a mostani választási kampányban minden eddiginél nyíltabb, durvább, súlyosabb a külföldi beavatkozás, és a beavatkozáshoz titkosszolgálati eszközöket is igénye vesznek.
Ezzel kapcsolatban leszögezte: Magyarország jövőjéről nem a külföldi titkosszolgálatok, hanem a magyar emberek kell hogy döntsenek.
A miniszter arra kérte az embereket, hogy április 12-én szavazzanak a békére és biztonságra.
Magyarországon a magyar embereknek joguk van békében és biztonságban élniük. Mi ezt garantálni és biztosítani fogjuk
– húzta alá Szijjártó Péter, aki szerint a fizikai és anyagi biztonságot érdemes mérlegelnie annak, aki még nem döntötte el, hogyan szavaz vasárnap. Megjegyezte továbbá, hogy most olyan geopolitikai helyzet van, amelyben a „null kilométeres kalandorokat reggelire eszik meg”.
Csak mi vagyunk képesek megoldani ezt, ma a biztos választás a Fidesz
– jelentette ki.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
