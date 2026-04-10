Szijjártó Péter: Brüsszel célja, hogy egész Európát borítsa el a háború lángja

Szijjártó Péter arról beszélt, hogy a Tisza Párt létrejötte óta szerinte az a cél, hogy Brüsszel politikáját hajtsa végre Magyarországon. Úgy fogalmazott: „A brüsszeli politika egy háborús politika.” Hozzátette:

Brüsszel célja az, hogy egész Európát borítsa el a háború lángja.

A miniszter hangsúlyozta: „Ma Magyarország egy háborús veszélyben él.” Kiemelte, hogy az ország egy háborúzó szomszéd mellett helyezkedik el, és a konfliktus kiterjedésének veszélye folyamatosan fennáll. Szó szerint úgy fogalmazott:

Annak a veszélye, hogy ez a háború tovább terjed, az napról napra nő.

A beszélgetés során Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy szerinte egyes politikai szereplők korábban igyekeztek eltagadni ezt a helyzetet. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy próbálták „eltagadni, elhazudni azt a realitást, ami körülvesz minket”, miközben Magyarország négy éve él egy háború szomszédságában.