Szijjártó Péter: Brüsszel célja, hogy egész Európát borítsa el a háború lángja

A Hír TV Napindító című műsorának vendége volt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, akit a Magyar Péterről kiszivárgott hangfelvételről kérdeztek. A felvételen a Tisza Párt elnöke zárt körben így fogalmaz: „G…ci nagy háború lesz.” A külügyminiszter szerint a Tisza Párt létrejötte óta a cél, hogy Brüsszel politikáját hajtsa végre Magyarországon.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 8:40
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
Magyar Péter egy magánbeszélgetés során így fogalmaz: „G…ci nagy háború lesz.” A Tisza vezetője tudatosan vezette félre a választókat. A kettős mérce figyelhető meg a háború kérdésében, mivel a nyilvánosság előtt korábban többször relativizálta a háborús veszélyt.

„G…ci nagy háború lesz” – a kiszivárgott felvételről kérdezték Szijjártó Pétert (Fotó: NurPhoto)
Szijjártó Péter arról beszélt, hogy a Tisza Párt létrejötte óta szerinte az a cél, hogy Brüsszel politikáját hajtsa végre Magyarországon. Úgy fogalmazott: „A brüsszeli politika egy háborús politika.” Hozzátette: 

Brüsszel célja az, hogy egész Európát borítsa el a háború lángja.

A miniszter hangsúlyozta: „Ma Magyarország egy háborús veszélyben él.” Kiemelte, hogy az ország egy háborúzó szomszéd mellett helyezkedik el, és a konfliktus kiterjedésének veszélye folyamatosan fennáll. Szó szerint úgy fogalmazott: 

Annak a veszélye, hogy ez a háború tovább terjed, az napról napra nő.

A beszélgetés során Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy szerinte egyes politikai szereplők korábban igyekeztek eltagadni ezt a helyzetet. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy próbálták „eltagadni, elhazudni azt a realitást, ami körülvesz minket”, miközben Magyarország négy éve él egy háború szomszédságában.

A külügyminiszter kitért arra is, hogy nemzetközi szinten is olyan folyamatok zajlanak, amelyek a konfliktus folytatását vetítik előre. A műsorban elhangzott, hogy már a „következő háborús télre” való felkészülésről beszélnek, valamint szóba kerülnek katonák küldéséről szóló döntések, Ukrajna finanszírozása és az uniós tagság kérdése is.

Szijjártó Péter a politikusi felelősségről is beszélt, és úgy fogalmazott: 

Egy politikusnak a felelőssége abban áll, hogy mindig a valóságot kell mondania az emberek felé.

Hangsúlyozta, hogy a választók felé a valós helyzetet kell bemutatni, különösen egy ilyen időszakban.

A miniszter emlékeztetett arra is, hogy a magyar kormány az elmúlt években arra törekedett, hogy az ország kimaradjon a háborúból. Mint mondta: 

Mi az elmúlt négy évben mindent megtettünk annak érdekében, hogy Magyarországot ezen a háborún kívül tartsuk.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

