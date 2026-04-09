Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Választás 2026BrüsszelSzijjártó Péter

Ha a Fidesz nyeri a választást, Magyarország nem megy háborúba

Ha a Tisza Párt nyer a vasárnapi parlamenti választáson, akkor onnantól kezdve minden Kijev és Brüsszel érdekei szerint alakulhat Magyarországon, amit nem szabad engedni, ezért mindenkinek ott kell lennie április 12-én – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Tapolcán.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 21:32
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a városban rendezett politikai gyűlésen kifejtette, hogy a vasárnapi választás egyik fő tétje az, hogy Magyarország ki tud-e maradni az ukrajnai háborúból.

Fotó: Facebook

Mert mindenki tudja, hogyha mi nyerünk, akkor a magyarok nem mennek háborúba, Magyarországot nem lehet belerángatni, beletolni, belezsarolni az ukránok háborújába. Ne felejtsék el, hogy az elmúlt négy év minden egyes napja erről szólt

 – hangsúlyozta.

A külügyminiszter figyelmeztetett:

Minden egyes nap volt valami kísérlet, hogy beleprovokáljanak, beletoljanak, belezsaroljanak minket a háborúba. És ez azért nem sikerülhetett, mert négy éven keresztül minden egyes nap visszautasítottuk és visszavertük ezeket a kísérleteket. Azonban ezek a kísérletek folytatódni fognak. És itt elég, ha egy nap kimarad. Ha egyik nap nem sikerül ezeket a kísérleteket visszaverni, akkor nincsen még egy lehetőség, nincs pótvizsga.

Azzal folytatta, hogy minden egyes nap harcolni kell azért, hogy Magyarországot ne lehessen belerángatni a háborúba. A magyar kormány ezért dolgozott az elmúlt négy évben minden egyes nap. Egy olyan ember nem fogja tudni ezt megoldani, nem fog tudni az országot kívül tartani a háborún, akinek a pártját azért hozták létre, hogy a brüsszeli politikát hajtsa végre Magyarországon.

A Tisza Párt elnökének a mentelmi jogát fogja az Európai Néppárt […] És akiknek a kezében van a mentelmi joga, azoknak nem fog tudni nemet mondani, és akik a mentelmi jogát fogják, azok háborút, migrációt, gendert akarnak

– sorolta. Szijjártó Péter leszögezte, hogy nem szabad hagyni, hogy az ezen emberek kezében lévő személy legyen Magyarország vezetője.

Vagyis ha mi nyerünk a választáson, Magyarország nem megy háborúba, a magyar emberek pénzét nem adjuk oda Ukrajnába, s az ukránok soha nem jönnek be az Európai Unióba. Ha azonban a parlamenti választás nem úgy alakul, ahogy mi szeretnénk, akkor onnantól azzal kell számolnunk, hogy Kijev és Brüsszel érdekei szerint alakul majd minden Magyarországon

– mondta. Úgy vélekedett, hogy Brüsszel, Kijev és Berlin ma ugyanazt akarja: elárasztani Európát a háború lángjával, odaadni az európaiak pénzét az ukránoknak, és az ukránokat behozni az Európai Unióba.

Ez magyarázza, hogy minden eddiginél nyíltabb, szégyentelenebb, durvább külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar parlamenti választási folyamatba. Halálos fenyegetések a miniszterelnöknek, telefonok lehallgatása, feketepénzek fuvarozása […] Olajblokád Magyarországgal szemben. Teljes energiablokád kísérlete

– emlékeztetett. A tárcavezető úgy összegzett, hogy ezek mind-mind külföldi titkosszolgálati beavatkozások a parlamenti választásba. Ezt nem megengedhető, nem lehet, hogy külföldi titkosszolgálatok döntsenek Magyarország jövőjéről:

Magyarország jövőjéről a magyar embereknek, nekünk kell dönteni, és ezt a jogot nem adhatjuk át másoknak, ezért kell ott lenni április 12-én mindenkinek, és ezért kell megnyernünk a választást.

Borítókép: Szijjártó Péter külügyminiszter (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPuzsér Róbert

Drogos sz…rjankó ez mind

Bayer Zsolt avatarja

A Puzsér is, naná.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
