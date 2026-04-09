Ha a Fidesz nyeri a választást, Magyarország nem megy háborúba

A külügyminiszter figyelmeztetett:

Minden egyes nap volt valami kísérlet, hogy beleprovokáljanak, beletoljanak, belezsaroljanak minket a háborúba. És ez azért nem sikerülhetett, mert négy éven keresztül minden egyes nap visszautasítottuk és visszavertük ezeket a kísérleteket. Azonban ezek a kísérletek folytatódni fognak. És itt elég, ha egy nap kimarad. Ha egyik nap nem sikerül ezeket a kísérleteket visszaverni, akkor nincsen még egy lehetőség, nincs pótvizsga.

Azzal folytatta, hogy minden egyes nap harcolni kell azért, hogy Magyarországot ne lehessen belerángatni a háborúba. A magyar kormány ezért dolgozott az elmúlt négy évben minden egyes nap. Egy olyan ember nem fogja tudni ezt megoldani, nem fog tudni az országot kívül tartani a háborún, akinek a pártját azért hozták létre, hogy a brüsszeli politikát hajtsa végre Magyarországon.

A Tisza Párt elnökének a mentelmi jogát fogja az Európai Néppárt […] És akiknek a kezében van a mentelmi joga, azoknak nem fog tudni nemet mondani, és akik a mentelmi jogát fogják, azok háborút, migrációt, gendert akarnak

– sorolta. Szijjártó Péter leszögezte, hogy nem szabad hagyni, hogy az ezen emberek kezében lévő személy legyen Magyarország vezetője.