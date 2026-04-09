Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Választás 2026ZelenszkijKárpátalja

Brenzovics László: Zelenszkij állásfoglalása a magyarországi választásokra egyértelmű, mindenképpen próbálják azt befolyásolni

A kárpátaljai magyarság számára legfontosabb kérdésekben nem történt előrelépés az elmúlt időszakban – mondta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Brenzovics Lászlót Zelenszkij látványakciójáról kérdeztük.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 19:59
Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök három nappal a magyar parlamenti választások előtt Kárpátaljára látogatott, ahol – a rendelkezésre álló információk szerint – katonákat tüntetett ki.

Zelenszkij Kárpátalján
Fotó: X

Szijjártó Péter külügyminiszter így reagált az elnöki látogatásra

Zelenszkij elnöknek nem három nappal a parlamenti választás előtt kellene Kárpátaljára látogatnia és színházat játszania, hanem sürgősen be kellene fejeznie a kényszersorozásokat, a nyílt utcai embervadászatokat, és haladéktalanul vissza kellene adnia a kárpátaljai közösségtől 2015 óta elvett kisebbségi és anyanyelvhasználati jogokat.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke lapunknak elmondta, hogy 

nyilván nem párbeszédről volt szó.

Szerinte egyfajta találkozón vettek részt önkormányzati képviselők és különböző kárpátaljai magyar személyek. További részleteket egyelőre nem tudott elárulni a találkozóról. Arra a kérdésre, hogy milyen üzenete van annak, hogy a magyarországi választás előtt néhány nappal történt mindez, a KMKSZ elnöke lapunknak azt válaszolta:

Az ukrán kormányzat és Zelenszkij állásfoglalása a magyarországi választásokra egyértelmű. És az is, hogy mindenképpen próbálták és próbálják azt befolyásolni. Szerintem ez is ebbe a vonalba tartozhat. A kárpátaljai magyarság számára a legfontosabb kérdés a béke lenne, illetve a jogaink visszaadása. Ezekben a kérdésekben nem történt előrelépés.

 

Az ukrán elnök közösségi oldalán azt írta, hogy találkozott a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel, köztük katonákkal is. 

Borítókép: Zelenszkij Kárpátalján tüntetett ki katonákat (Fotó: X)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
