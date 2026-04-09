Brenzovics László: Zelenszkij állásfoglalása a magyarországi választásokra egyértelmű, mindenképpen próbálják azt befolyásolni

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök három nappal a magyar parlamenti választások előtt Kárpátaljára látogatott, ahol – a rendelkezésre álló információk szerint – katonákat tüntetett ki.
Szijjártó Péter külügyminiszter így reagált az elnöki látogatásra:
Zelenszkij elnöknek nem három nappal a parlamenti választás előtt kellene Kárpátaljára látogatnia és színházat játszania, hanem sürgősen be kellene fejeznie a kényszersorozásokat, a nyílt utcai embervadászatokat, és haladéktalanul vissza kellene adnia a kárpátaljai közösségtől 2015 óta elvett kisebbségi és anyanyelvhasználati jogokat.
