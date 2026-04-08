Orbán Viktor: Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, ami megvédi a családokat, a megfizethető üzemanyagot és az olcsó rezsit! + videó

Szijjártó Péter: Folytatódik a durva titkosszolgálati beavatkozás

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált a titkosszolgálati módszerekkel rögzített és kiszivárogtatott telefonhívásra, amelyen Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel beszélget. Szijjártó Péter szerint ma is sikerült leleplezni, hogy a magyar kormány következetesen a béke oldalán áll és elutasítja Brüsszel háborús politikáját.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 19:04
Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
Folytatódik a szokatlanul durva és nyílt külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választásba. Egyes külföldi titkosszolgálatok – magyar újságírói közreműködéssel – hallgattak le és hoznak nyilvánosságra telefonbeszélgetéseket, ma is – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 

Szijjártó Péter szerint ismét „hatalmas” leleplezés történt
Fotó: Anadolu/Dursun Aydemir

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált rá, hogy ma ismét nyilvánosságra hoztak egy telefonbeszélgetést, amelyen Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hallható. Szijjártó Péter egyúttal azonban hangsúlyozta, hogy természetesen világmegváltó újdonságok nem derültek ki a titkosszolgálati módszerekkel készült felvételen. 

„A mai »leleplezésből« négy fantasztikus »újdonság« mindenképpen kiderül” – írta a külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy első körben Magyarország valóban „határozottan kiáll a béke mellett és minden béke-erőfeszítést maximálisan támogat”.

A lehető leghatározottabban kiállunk a kárpátaljai magyarokért, akiknek jogait az ukrán állam folyamatosan nyírja az elmúlt tíz évben. Harcolunk az olcsó orosz olajért és gázért, mert ezek nélkül vége lenne a rezsicsökkentésnek és háromszorosára nőnének hazánkban a rezsiárak. Brüsszel politikáját a háború kapcsán nagyon veszélyesnek és kész tragédiának tartjuk, mert Brüsszel egész Európát bele akarja rángatni a háborúba

– írta a külügyminiszter közösségi oldalán, zárásként pedig gratulált a fantasztikus „felfedezésekhez”. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu