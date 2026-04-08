Szijjártó Péter: Folytatódik a durva titkosszolgálati beavatkozás

Folytatódik a szokatlanul durva és nyílt külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar parlamenti választásba. Egyes külföldi titkosszolgálatok – magyar újságírói közreműködéssel – hallgattak le és hoznak nyilvánosságra telefonbeszélgetéseket, ma is – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint ismét „hatalmas” leleplezés történt. Fotó: Anadolu/Dursun Aydemir

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált rá, hogy ma ismét nyilvánosságra hoztak egy telefonbeszélgetést, amelyen Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hallható. Szijjártó Péter egyúttal azonban hangsúlyozta, hogy természetesen világmegváltó újdonságok nem derültek ki a titkosszolgálati módszerekkel készült felvételen.

„A mai »leleplezésből« négy fantasztikus »újdonság« mindenképpen kiderül” – írta a külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy első körben Magyarország valóban „határozottan kiáll a béke mellett és minden béke-erőfeszítést maximálisan támogat”.