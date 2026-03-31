Kiszivárogtak a Medián valódi számai: ők is kényelmes fideszes többségre számítanak

Panyi-ügy: újabb feljelentést vizsgál a hatóság

Nemcsak a Legfőbb Ügyészség, hanem a rendőrség is vizsgál egy feljelentést a tiszás ügynökbotránnyal kapcsolatban – tudta meg a Magyar Nemzet. Az ügy előzménye, hogy egy hangfelvétel szerint Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója egy idegen állam titkosszolgálatának nyújthatott segítséget ahhoz, hogy lehallgassák Szijjártó Péter külügyminisztert.

2026. 03. 31. 15:37
Panyi Szabolcs Forrás: Facebook
A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vizsgálja a tartalmát annak a feljelentésnek, amit a tiszás ügynökbotránnyal összefüggésben tett Tényi István tiltott adatszerzés és más bűncselekmények gyanújával – tudta meg a Magyar Nemzet. Nem ez az egyetlen feljelentés, amit a Direkt36 újságíróját, Panyi Szabolcsot is érinthető ügyben tettek, hiszen a napokban Tuzson Bence igazságügyi miniszter is a hatósághoz fordult. Az ő feljelentését a Legfőbb Ügyészség vizsgálja, azonban mivel utóbbi nyomozást nem folytat, várhatóan az NNI-nek fogják megküldeni az iratot.

 

Tiszás ügynökbotrány

Emlékezetes, lapunk a Mandiner cikke alapján múlt hét hétfőn arról számolt be, hogy súlyos titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen: egy kiszivárgott hangfelvétel alapján kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. A magyar újságíró egy ismeretlen nővel arról beszélt a hanganyagon, hogy megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

A kiszivárgott felvételen a beszélgetőtárs arra is rákérdezett Panyinál, hogy melyik az az az állam, amellyel kapcsolatban áll, és amelynek kiadta a telefonszámokat, de az újságíró csak annyit felel, azt nem mondhatja el. Majd megkérte a nőt, hogy erről ne beszéljen senkinek. A diskurzus ezek után újabb fordulatot vett, hiszen Panyi belengette, hogy megmutatja a hölgynek Szijjártó Péter beszélgetéseit. Az újságíró végül rájött, hogy épp nincsenek nála a beszélgetések.

 

Panyi egy lehallgatott beszélgetésből idézett

Panyi egy Szergej Lavrov orosz és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter közötti beszélgetést emlegetett, amely szerinte azt igazolja, hogy 2020-ban Szijjártó segített elintézni Peter Pellegrini korábbi szlovák miniszterelnöknek egy moszkvai vizitet a szlovák választások hajrájában. Ez Panyi értelmezése szerint jól jött Pellegrininek, hiszen a szlovák társadalom elég oroszbarát. Panyi egyébként 2024-ben már írt egy ilyen történetről. Majd azzal zárja mondandóját, hogy neki ezek a beszélgetések megvannak, hiszen vannak szolgálatok, titkosszolgálatok, amelyek ezeket lehallgatják.

 

Orbán Anita, a jóbarát

Panyi azzal is hencegett beszélgetőpartnerének, hogy barátja Orbán Anitának, és együtt is dolgozik a Tisza politikusával. Azt állította, most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is helyet kapott. Az újságíró szerint olyan bizalmas viszonyban van Orbán Anitával, hogy konkrét javaslatokat tehet arra, a Tisza politikusa kiket tartson meg, kiket rúgjon ki, ha külügyminiszter lesz. Panyi később elismerte, hogy ő hallható a felvételen, de tagadta, hogy kémkedett volna.

Azt, hogy milyen szintű titkosszolgálati kapcsolatai lehetnek Panyinak, jól jelzi, hogy éppen a mostani botránya kirobbanása után a Facebookon közzétette Szijjártó Péter külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov telefonos beszélgetésének szó szerinti leiratát. Az újságírótól persze nem áll távol a dezinformáció sem, jelentősen hozzájárult például annak a képnek a kialakításához, hogy a magyar kormány oroszbarát, ami veszélyt jelent az unióra. Ennek a dezinformációs sorozatnak volt a legutóbbi része, amikor a VSquare a hírlevelében arról írt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök politikai machinátorokból álló csapatot küld Magyarországra a választások befolyásolására. Azóta kiderült, hogy Panyi szavaiból semmi nem igaz.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

