Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Hallgat a Tisza Párt arról, hogy miből gazdálkodik a választási kampányban

Már több mint fél éve nem osztott meg pénzügyi beszámolót a Tisza Párt, pedig korábban háromhavonta prezentálták, hogyan alakultak a bevételeik és a kiadásaik. Érdekes egybeesés, hogy az egy hónappal ezelőtt Magyarországon feltartóztatott aranykonvoj kapcsán felmerült, hogy Magyar Péteréknek is juthatott a szállítmányból.

Munkatársunktól
2026. 04. 09. 4:45
Fotó: Máté Krisztián
Titkolózásba burkolózik a Tisza Párt a pénzügyeik kapcsán, ugyanis míg korábban rendszeresen közzétették a pénzügyi beszámolóikat a megelőző időszak kiadásairól és bevételeiről, addig tavaly szeptember óta semmilyen adat nem áll rendelkezésre. Magyar Péter politikai színre lépése után a Tisza Párt próbált transzparensen beszámolni a működéséről, mivel 2024 nyarától 2025 őszéig háromhavonta közzétettek egy előzetes pénzügyi beszámolót.

20241129 Pákozd Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője fotó: Hatlaczki Balász (HB) Pesti Srácok
Homály fedi, hogy mennyit költhetett az utóbbi hónapokban a Tisza Párt (Fotó: Hatlaczki Balázs)

De úgy tűnik, hiába ígért Magyar Péter transzparenciát, mivel arról, hogy tavaly év végén és idén év elején – tehát a kampányidőszakban – miként alakultak a Tisza Párt kiadásai, vélhetően már csak a választások után láthatnak napvilágot. A pártok éves pénzügyi beszámolói jellemzően május–június környékén szoktak megjelenni a Magyar Közlönyben, így akkor kiderülhet, hogy miből és mennyit költött a kampányban a Tisza Párt.

 

Nagy összegek mozognak a Tisza Pártnál

Azonban a legutolsó beszámoló is számos érdekességre rámutat a Tisza Párt pénzügyei kapcsán. Ugyanis az adatok szerint tavaly január és szeptember között a párt bevételei meghaladták a kétmilliárd forintot. Ez pedig egy kiugróan magas szám egy viszonylag friss politikai erőnél.

A bevételek megoszlása:

  • magyar állampolgárságú magánszemélyek támogatásából 1,9 milliárd forint
  • merchandising termékek értékesítéséből 91 millió forint
  • míg kamatbevételekből 5,6 millió forint.

Míg a kiadások a következőképpen alakultak:

  • produkciós költségek – országjárások, rendezvények, fellépések: 568 millió forint
  • bérköltség: 610 millió forint
  • megbízási díjak: 58 millió forint
  • IT-fejlesztések és üzemeltetés: 72 millió forint
  • online hirdetések: 60 millió forint
  • tárgyi eszközök: 64 millió forint
  • merchandising költségek: 63 millió forint
  • könyvelési, ügyvédi és szakértői díjak: 29 millió forint

A kiadások összesen 1,7 milliárd forintot tettek ki, így a kilenc hónap végén a Tisza Pártnál 342 millió forint maradt. Azóta csak annyi újat tudni a Tisza Párt pénzügyeiről, hogy egy idén januárban tartott háttérbeszélgetésen kiderült, hogy 2025-ben körülbelül hárommilliárd forint támogatás érkezett be a Tiszához.

 

A Tiszának is juthatott az aranykonvojból?

Azért is fontos lenne tisztán látni a Tisza Párt pénzügyei kapcsán, mert felröppent a gyanú, hogy a Magyarországon megállított ukrán aranykonvoj szállítmányából Magyar Péter pártjának is jutott volna. Mint ismert, március 5-én a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) megállított két páncélozott járművet, amelyek az ukrán Oschadbankhoz tartoztak, és Ausztriából tartottak Ukrajnába. A szállítmányt pénzmosás gyanújával lefoglalták, az ügyben azóta is nyomozás zajlik. Bár az ukrán fél szerint a bank saját pénzéről van szó, a történet körül több kérdés is felmerült.

ukrán aranykonvoj Facebook
Az ukrán aranykonvoj szállítmánya (Forrás: Facebook)

Egy, a TV2-nek nyilatkozó volt ukrán titkosszolgálati munkatárs arról beszélt: 

A pénz Olaszországból jön Ausztrián keresztül, a Tiszának hetente ötmillió eurót hoznak fekete sporttáskában. Az ukránok azért pénzelik a Tiszát, mert kormányváltást akarnak Magyarországon.

Korábban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője hívta fel a figyelmet arra, hogy Magyar Péter az elmúlt években többször is beszélt arról, hogy húszmilliárd forintra lenne szüksége egy kampányhoz. A szakértő szerint

ennek fényében meglehetősen érdekes, hogy az ukránok pont Magyarországon keresztül furikáznak több tízmilliárd forintnyi készpénzt.

Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök pedig azt állította, hogy a lefoglalt aranykonvoj valójában nem az Oschadbanknak, hanem az ukrán kormány korrupciós pénzeiből Magyar Péternek szállított pénzt.

Tehát a hivatalos adatok szerint már tavaly is jelentős összegekből gazdálkodott a Tisza Párt. Azonban a hárommilliárdos bevétel, amit 2025-ben produkálhattak, Magyar Péter bevallása alapján is csak egy töredéke annak az összegnek, amire egy sikeres választási kampányhoz szükség van. Így valóban kérdés, hogy a kampányhoz szükséges pluszforrásokat honnan teremtették elő.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

 

