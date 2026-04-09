Hallgat a Tisza Párt arról, hogy miből gazdálkodik a választási kampányban

Titkolózásba burkolózik a Tisza Párt a pénzügyeik kapcsán, ugyanis míg korábban rendszeresen közzétették a pénzügyi beszámolóikat a megelőző időszak kiadásairól és bevételeiről, addig tavaly szeptember óta semmilyen adat nem áll rendelkezésre. Magyar Péter politikai színre lépése után a Tisza Párt próbált transzparensen beszámolni a működéséről, mivel 2024 nyarától 2025 őszéig háromhavonta közzétettek egy előzetes pénzügyi beszámolót.

Homály fedi, hogy mennyit költhetett az utóbbi hónapokban a Tisza Párt (Fotó: Hatlaczki Balázs)

De úgy tűnik, hiába ígért Magyar Péter transzparenciát, mivel arról, hogy tavaly év végén és idén év elején – tehát a kampányidőszakban – miként alakultak a Tisza Párt kiadásai, vélhetően már csak a választások után láthatnak napvilágot. A pártok éves pénzügyi beszámolói jellemzően május–június környékén szoktak megjelenni a Magyar Közlönyben, így akkor kiderülhet, hogy miből és mennyit költött a kampányban a Tisza Párt.

Nagy összegek mozognak a Tisza Pártnál

Azonban a legutolsó beszámoló is számos érdekességre rámutat a Tisza Párt pénzügyei kapcsán. Ugyanis az adatok szerint tavaly január és szeptember között a párt bevételei meghaladták a kétmilliárd forintot. Ez pedig egy kiugróan magas szám egy viszonylag friss politikai erőnél.

A bevételek megoszlása:

magyar állampolgárságú magánszemélyek támogatásából 1,9 milliárd forint

merchandising termékek értékesítéséből 91 millió forint

míg kamatbevételekből 5,6 millió forint.

Míg a kiadások a következőképpen alakultak:

produkciós költségek – országjárások, rendezvények, fellépések: 568 millió forint

bérköltség: 610 millió forint

megbízási díjak: 58 millió forint

IT-fejlesztések és üzemeltetés: 72 millió forint

online hirdetések: 60 millió forint

tárgyi eszközök: 64 millió forint

merchandising költségek: 63 millió forint

könyvelési, ügyvédi és szakértői díjak: 29 millió forint

A kiadások összesen 1,7 milliárd forintot tettek ki, így a kilenc hónap végén a Tisza Pártnál 342 millió forint maradt. Azóta csak annyi újat tudni a Tisza Párt pénzügyeiről, hogy egy idén januárban tartott háttérbeszélgetésen kiderült, hogy 2025-ben körülbelül hárommilliárd forint támogatás érkezett be a Tiszához.