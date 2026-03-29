Egy pénzügyi szolgáltatón keresztül hivatalosan is küldhettek összegeket az ukránok a Tiszának

Sporttáskában hatalmas mennyiségű készpénzt küld rendszeresen a Tisza Pártnak a Zelenszkij-féle ukrán vezetés – erről beszélt szombaton a TV2-nek egy kiugrott ukrán titkosügynök. A férfi ugyanakkor megjegyezte: ha Magyar Péteréknek arra van szükségük, akkor hivatalos, azaz legális formában is küldenek pénzt az ukránok. Erre – elmondása szerint – egy nemzetközi fizetési szolgáltatást használnak.

Munkatársunktól
2026. 03. 29. 11:48
Példa nélküli pártfinanszírozási botrány körvonalazódik idehaza: közel fél éve, hetente 2 milliárd forintnyi euróval támogatják Volodimir Zelenszkijék a Tisza Párt kampányát – derült ki egy, a TV2-nek nyilatkozó volt ukrán kém szavaiból.

A férfi több fontos részletet is megosztott. Közlése szerint a március elején feltartóztatott aranykonvojból is jutott volna pénz Magyar Péteréknek. A kiugrott kém hozzátette: a pénz Olaszországból jön Ausztrián keresztül, a Tiszának hetente ötmillió eurót hoznak fekete sporttáskában. Az ukránok azért pénzelik a Tiszát, mert kormányváltást akarnak Magyarországon – derült ki a volt ügynök szavaiból, aki arra is kitért: az ukránok néha hivatalos módon is támogatják a Tiszát, attól, függően, hogy Magyar Péter mit kér tőlük.

A férfi bővebben is beszélt erről a mozzanatról. Mint mondta, bankszámlákon keresztül is mozog a pénz. Egy speciális alkalmazást, a Stripe-ot használják, ami elrejti a küldőt. Svájcból is szoktak utalni, állítólag tavaly kétszáz-, vagy háromszázezer eurót utaltak az alpesi országból Magyarnak, amikor készpénz helyett hivatalos pénzre volt szüksége.

A Stripe egy széles körben használt fizetési megoldás, amelyet elsősorban kereskedők alkalmaznak. Bár szabályozása szigorú és a tranzakciók visszakövethetők, de a fogadó nem lát minden adatot a pénz küldőjéről. Mindez egybevág a volt kém szavaival: a Stripe-on keresztül hivatalosan vagyis legális úton érkezhetett pénz a Tiszához úgy, hogy a fizetés még a párton sem igen szúrhatott szemet senki.

Magyar szerint húszmilliárdra van szükségük

A Tisza pénzügyeiről korábban a párt azt közölte, hogy 2025-ben 3,2 milliárd forintból gazdálkodott, aminek nagy részét támogatói adományokból gyűjtötték össze. Egy olyan intenzív választási kampányt, mint a Tiszáé, azonban ennyi pénzből lehetetlen lenne megszervezni. Ezt korábban maga Magyar Péter is beismerte: a Tisza elnöke egy januári háttérbeszélgetésen azt mondta, Magyarországon legalább húszmilliárd forintra van szükség ahhoz, hogy valaki érdemben versenyben legyen az „állampárttal”. Arról is beszélt, hogy takarékos kampányt fognak folytatni, ezért se plakátjaik, se szórólapjaik nem lesznek. Ehhez képest az elmúlt hetekben egyik napról a másikra eszméletlen költekezésbe kezdtek: ellepték a tiszás jelöltek képei az utcákat és a postaládákat.

Lefoglalt ukrán aranykonvoj

A tévének csaknem egy hónappal azután adott interjút a volt ukrán titkosügynök, hogy a magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, 35 millió euróval és kilenc kilogramm arannyal, ami összesen megközelíti a harmincmilliárd forintot. A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek voltak. A szállítmányt a magyar hatóságok lefoglalták, az azt kísérő hét ukrán személyt pedig előbb kihallgatták, aztán kiutasították az országból.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A hatóság azt is közölte, hogy nem ez volt az egyetlen pénzszállítmány: csak idén több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt vittek Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

Borítókép: Az ukrán aranykonvojból lefoglalt értékek (Fotó: MTI/Magyarország kormánya)

idezojelekukrajna

