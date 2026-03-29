Egy pénzügyi szolgáltatón keresztül hivatalosan is küldhettek összegeket az ukránok a Tiszának

Példa nélküli pártfinanszírozási botrány körvonalazódik idehaza: közel fél éve, hetente 2 milliárd forintnyi euróval támogatják Volodimir Zelenszkijék a Tisza Párt kampányát – derült ki egy, a TV2-nek nyilatkozó volt ukrán kém szavaiból.

A férfi több fontos részletet is megosztott. Közlése szerint a március elején feltartóztatott aranykonvojból is jutott volna pénz Magyar Péteréknek. A kiugrott kém hozzátette: a pénz Olaszországból jön Ausztrián keresztül, a Tiszának hetente ötmillió eurót hoznak fekete sporttáskában. Az ukránok azért pénzelik a Tiszát, mert kormányváltást akarnak Magyarországon – derült ki a volt ügynök szavaiból, aki arra is kitért: az ukránok néha hivatalos módon is támogatják a Tiszát, attól, függően, hogy Magyar Péter mit kér tőlük.

A férfi bővebben is beszélt erről a mozzanatról. Mint mondta, bankszámlákon keresztül is mozog a pénz. Egy speciális alkalmazást, a Stripe-ot használják, ami elrejti a küldőt. Svájcból is szoktak utalni, állítólag tavaly kétszáz-, vagy háromszázezer eurót utaltak az alpesi országból Magyarnak, amikor készpénz helyett hivatalos pénzre volt szüksége.

A Stripe egy széles körben használt fizetési megoldás, amelyet elsősorban kereskedők alkalmaznak. Bár szabályozása szigorú és a tranzakciók visszakövethetők, de a fogadó nem lát minden adatot a pénz küldőjéről. Mindez egybevág a volt kém szavaival: a Stripe-on keresztül hivatalosan vagyis legális úton érkezhetett pénz a Tiszához úgy, hogy a fizetés még a párton sem igen szúrhatott szemet senki.

Magyar szerint húszmilliárdra van szükségük

A Tisza pénzügyeiről korábban a párt azt közölte, hogy 2025-ben 3,2 milliárd forintból gazdálkodott, aminek nagy részét támogatói adományokból gyűjtötték össze. Egy olyan intenzív választási kampányt, mint a Tiszáé, azonban ennyi pénzből lehetetlen lenne megszervezni. Ezt korábban maga Magyar Péter is beismerte: a Tisza elnöke egy januári háttérbeszélgetésen azt mondta, Magyarországon legalább húszmilliárd forintra van szükség ahhoz, hogy valaki érdemben versenyben legyen az „állampárttal”. Arról is beszélt, hogy takarékos kampányt fognak folytatni, ezért se plakátjaik, se szórólapjaik nem lesznek. Ehhez képest az elmúlt hetekben egyik napról a másikra eszméletlen költekezésbe kezdtek: ellepték a tiszás jelöltek képei az utcákat és a postaládákat.