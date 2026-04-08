Összegyűjtötték Magyar Péter összes hazugságát + videó

Brüsszel szolgája névvel indult honlap, ami leleplezi Magyar Péter és a Tisza Párt hazugságait. Az oldalon eddig négy kategóriában – gazdaság, EU/nemzetközi, hitelesség, pártügyek – 49 bizonyított hazugságot gyűjtöttek össze, azonban a lista vélhetően még tovább növekszik a következő napokban. Az oldalon részletesen bemutatják, hogy mikről hazudott a Tisza Párt vezére, mellékelve a tételes cáfolatot.

Hazugságot hazugságra halmozott Magyar Péter az utóbbi években (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Péter eltörölné a rezsicsökkentést

A választási kampányhajrá egyik legfontosabb témája hazánk energiabiztonsága és a rezsicsökkentés, valamint a védett benzinár fenntartása. Nem meglepő módon ezekben a kérdésekben is hazudott Magyar Péter, aki azt állította, hogy nem szeretnék, hogy Magyarország leváljon az olcsó orosz energiahordozókról. Ugyanakkor Magyar Péter mellett a tiszás szakértők is többször hangoztatták, hogy le kell válni az orosz energiahordozókról. Az Európai Parlamentben a Tisza EP-képviselői öt alkalommal meg is szavazták az orosz energia és a rezsicsökkentés mihamarabbi kivezetését.

Ráadásul Magyar Péter országjárása során korábban egyszerű humbugnak nevezte a rezsicsökkentés intézményét.

Emellett több tiszás szakértő és is a rezsicsökkentés eltörlését támogatja. Gerzsenyi Gabriella szerint a magyarok egyenesen túl keveset fizetnek a világpiaci árakhoz képest. A Tisza kiszivárgott energiaterve is ezzel áll összhangban, azonban Magyar Péter ezen terv valódiságát is letagadta.





Többször is hitet tett a háború mellett a Tisza Párt

De az ukrajnai háborúról is hatalmasat lódított a Tisza Párt vezére, aki marhaságnak nevezte, hogy bárki is háborút akarna, akár itthon, akár Európában. Azonban a Tisza Pártot a sorai között tudó Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber, valamint Ursula von der Leyen – aki a néppárt tagja és az Európai Bizottság elnöke – többször is egyértelműen kijelentették, hogy Európa háborúba lépését szeretnék és ezt tartják az egyetlen megoldásnak.

Manfred Weber egy zágrábi konferencián egyenesen arról beszélt, számára egy álom teljesülne, ha EU-zászlós katonákat küldenénk Ukrajnába.

Magyar Péter azt is állította, hogy nem támogatnak olyan döntést, amely a háború eszkalációjához vezet. Ám tavaly decemberben a Tisza megszavazta a ReArm Europe beruházási csomagot, amellyel ukrán katonai vállalatok uniós forrásokból, így a magyar polgárok által befizetett pénzből vásárolhatnak és fejleszthetnek védelmi eszközöket.