Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Gerzsenyi Gabriella

Migrációpárti tanácsadót igazolt a Tisza EP-képviselője

Az Ellenpont szerint a Tisza Párt egyik EP-képviselője olyan tanácsadót vett fel, aki hosszú ideje a brüsszeli migrációs politika környezetében dolgozik. A lap úgy fogalmaz: az ügy ismét rávilágít a párt és a bevándorláspárti uniós törekvések közötti kapcsolatra.

2026. 04. 08. 16:21
Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője Fotó: Facebook
Az Ellenpont beszámolója szerint Gerzsenyi Gabriella stábjában új asszisztens jelent meg: Kada-Jouteux Ágnes. A lap azt írja, hogy az új tanácsadó személye „egyértelműen mutatja a brüsszeli irányultságot”, és szerinte a Tisza Párt „nem tudja letagadni a migrációs politikához fűződő kapcsolatait”.

Fotó: MTI/Purger Tamás

A cikk úgy fogalmaz:

az új igazolással a Tisza Párt egyértelműen képtelen tagadni, teljes mértékben brüsszeli befolyás alá került.

A LIBE-bizottság és a migrációs politika

Az írás szerint Kada-Jouteux Ágnes korábban az Európai Parlament belügyi bizottságához (LIBE) kötődött, amely a migrációs válság idején meghatározó szerepet játszott az uniós álláspont kialakításában.

Az Ellenpont felidézi, hogy a testület már 2015-ben támogatta a menedékkérők áthelyezését célzó mechanizmust, amely a későbbi kvótarendszer alapját jelentette. A lap szerint a bizottság „az elsők között állt a tömeges migrációt támogató javaslatok mellé”.

A görögországi helyzet kapcsán a cikk idézi Niedermüller Péter akkori kijelentését is, miszerint: „követelni fogjuk […] hogy […] sújtsák megérdemelten szigorú szankciók” azokat az országokat, amelyek nem vesznek részt a közös migrációs politikában.

Nemzetközi szervezetek és migrációs kapcsolatok

A cikk kitér arra is, hogy a tanácsadó később az International Organization for Migration fórumain is megjelent. A lap értékelése szerint ez a szervezet „következetesen az ellenőrizetlen migráció mellett kampányolt”.

Az Ellenpont egy idézetet is közöl a szervezet álláspontjáról: 

az áttelepítés továbbra is alapvető, életmentő mechanizmus.

Politikai vita a migrációs paktum körül

A cikk szerint a LIBE-bizottság munkája hozzájárult az uniós migrációs paktum előkészítéséhez, amely „kötelező szolidaritási mechanizmust” vezetne be. A lap úgy értékeli, hogy ez „valójában burkolt kvótarendszer”, amely a migránsok elosztását célozza.

A Tisza Párt brüsszeli képviselői támogatták ezt a csomagot, miközben idehaza más álláspontot képviselnek

 – fogalmaz az írás. A cikk végkövetkeztetése szerint: „nem véletlenül találta meg egymást Kada-Jouteux és Gerzsenyi”, mivel „ugyanúgy az illegális bevándorlást támogatják”.

Borítókép: Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője (Forrás: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

