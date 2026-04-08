Orbán Viktor: Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, ami megvédi a családokat, a megfizethető üzemanyagot és az olcsó rezsit! + videó

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Ez a tiszás tempó: válaszok helyett rendőrt hívott a Hír TV stábjára Magyar Péter szerencsi jelöltje + videó

Bihari Zoltán szerint a rezsicsökkentés egy hülye fogalom, helyi ügyekkel pedig nem foglalkozik.

2026. 04. 08. 20:46
Egy „hülye fogalomnak” tartja a rezsicsökkentést és nem foglalkozik helyi ügyekkel a Tisza Párt egyik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei jelöltje – hívta fel a figyelmet híradójában a Hír TV. Bihari Zoltánt több témában is szerették volna kérdezni, azonban a politikus a csatorna stábját is lehülyézte, majd a helyi romákra kezdett ujjal mutogatni, hogy ők a Fidesz szavazói.

Bihari Zoltán egyébként a Tisza Párt honlapján hajózási üzletágvezetőként van feltüntetve és Magyar Péter is így mutatta be.

Azonban a Hír TV információi szerint Bihari jelenleg munkanélküli, és valójában ezért akar bejutni a parlamentbe. A képviselőjelölt nem cáfolta a csatorna értesülését.

A szerencsi tiszás jelölt végül rendőrt hívott a Hír TV stábjára. A rendőrök azonban megállapították: a stáb semmilyen törvénysértést nem követett el, csupán a munkáját végezte a közterületen bujkáló politikussal szemben.

Borítókép: Bihari Zoltán és Magyar Péter (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
