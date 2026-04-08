Ez a tiszás tempó: válaszok helyett rendőrt hívott a Hír TV stábjára Magyar Péter szerencsi jelöltje + videó

Egy „hülye fogalomnak” tartja a rezsicsökkentést és nem foglalkozik helyi ügyekkel a Tisza Párt egyik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei jelöltje – hívta fel a figyelmet híradójában a Hír TV. Bihari Zoltánt több témában is szerették volna kérdezni, azonban a politikus a csatorna stábját is lehülyézte, majd a helyi romákra kezdett ujjal mutogatni, hogy ők a Fidesz szavazói.

Bihari Zoltán egyébként a Tisza Párt honlapján hajózási üzletágvezetőként van feltüntetve és Magyar Péter is így mutatta be.

Azonban a Hír TV információi szerint Bihari jelenleg munkanélküli, és valójában ezért akar bejutni a parlamentbe. A képviselőjelölt nem cáfolta a csatorna értesülését.

A szerencsi tiszás jelölt végül rendőrt hívott a Hír TV stábjára. A rendőrök azonban megállapították: a stáb semmilyen törvénysértést nem követett el, csupán a munkáját végezte a közterületen bujkáló politikussal szemben.

