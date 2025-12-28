„Most szelíd az Antifa, de régen valódi harcok voltak”

Best of november (11. 11.) Parászka Boróka, Facebook: „Trump antifaellenes szózatai után Orbán is – mint hűséges visszhang – azonnal antifázni kezdett, betiltott egy nem létező szervezetet Magyarországon. (Az a biztos!) Az intézkedéssorozat számára kellő keretet adott az Ilaria Salis és társai ellen indított eljárás. Az Antifa-fantomokkal való hadakozás teljesen elfedi, mi is a jelenkori antifasizmus, és hányféle arca van Európa-szerte. Amit most látunk ugyanis, az egy jóval szelídebb verzió ahhoz képest, ami a nyolcvanas vagy a kilencvenes években jelen volt. Akkor ugyanis Párizstól Prágáig és Athéntól Bécsig tényleg valódi utcai harcok voltak.”