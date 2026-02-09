terrorizmusGiorgia MeloniOlaszországantifa támadásolasz kormány

A terrorizmus visszatérésétől tartanak Olaszországban + videó

A Giorgia Meloni vezette kormány attól tart, hogy a terrorizmus sötét évei visszatérhetnek Olaszországba. Jobboldali politikusok arról nyilatkoztak a sajtóban, hogy a Torinóban történt erőszakos utcai tüntetések kísértetiesen hasonlítanak a Vörös Brigádok fellépéséhez, mely a terrorizmus sötét éveit jelentette Olaszország számára.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 02. 09. 18:52
A terrorizmus visszatérésétől tartanak Olaszországban
A Giorgia Meloni irányította kabinetben komoly aggodalmat kelt az olaszországi terrorizmus sötét korszakának esetleges visszatérése. Matteo Piantedosi belügyminiszter a Torinóban történt erőszakos összecsapásokat követően úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy a zavargások során tapasztalt erőszakhullám terrorizmushoz hasonló fellépés volt. Carlo Nordio igazságügyi miniszter ugyanazokra az eseményekre utalt, amikor a politikai terrorizmus megelőzésére hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy az erőszakos tüntetéseket szigorúan büntető biztonsági törvénycsomag intézkedéseinek célja, hogy megakadályozza a Vörös Brigádok korszakára emlékeztető erőszak visszatérését, a politikai terrorizmust.


A Giorgia Meloni irányította kabinetben aggodalmat kelt az olaszországi terrorizmus sötét korszakának visszatérése Fotó: AFP

Rampelli: A szélsőbaloldali központok a terrorizmus melegágyaivá válhatnak

Fabio Rampelli, a képviselőház alelnöke a sajtónak nyilatkozva rámutatott: a szélsőbaloldali központok a terrorizmus melegágyaivá válhatnak, erről írt a Blitzquotidiano olasz lap. A politikus éles kritikával illette a torinói és milánói utcai zavargásokat, amelyek során a tüntetők brutális összecsapásokba keveredtek a rendfenntartókkal, több mint száz hatósági személy sérülését okozva. 

Rampelli különösen aggasztónak tartja, hogy egyes baloldali szereplők támogatása legitimációt kölcsönöz e radikális csoportoknak, ezzel legalizálja az erőszakot. 

A képviselőház vezetője párhuzamot vont a fegyveres konfliktusokkal és merényletekkel terhelt 1970-es évek, valamint a jelenlegi feszült közállapotok között. Meglátása szerint a Vörös Brigádok létrejöttének történelmi kontextusa kísérteties hasonlóságot mutat a baloldali szociális központok zárt világával. Az Olaszországban „óloméveknek” nevezett időszakban, mely az 1960-as évek végétől 1980-ig tartott, halálos kimenetelű összecsapások történtek a baloldali diákmozgalmak és a szakszervezetek tüntetésein, merényleteket és emberrablásokat hajtottak végre a szélsőbaloldali terrorszervezetek. Nyilvános helyeken elkövetett bombatámadások és a rettegés jellemezte ezt az időszakot. 

A legvéresebb esemény a bolognai vasútállomás felrobbantása volt 1980-ban, amelynek során 85 személy vesztette életét.

Fabio Rampelli szerint a jelenlegi helyzet is magában hordozza a tragikus fordulat veszélyét, a terrorizmus kialakulását. 

 

A képviselőház elnöke egy „újfajta terrorizmus inkubátorainak” nevezte a baloldali szociális központokat – írja a Secolo. Ilyen volt a torinói székhelyű Askatasuna is, melyet tavaly decemberben bezártak a hatóságok. A politikus nem véletlenül választotta az igen kifejező inkubátor szót, mely kitűnően jelzi, hogy egyfajta védelmet élveznek. Ezzel arra utal, hogy az ólomévek terroristacsoportjai is gyakran radikális diákegyletekből, zárt ideológiai közösségekből fejlődtek ki, melyek élvezték a baloldali politika védelmét. A kormány tagjainak nyilatkozatai arra engednek következtetni, hogy növekszik az aggodalom. 

Attól tartanak, hogy létrejön egy olyan lázadó mag, mely a nyílt politikai vita helyett a fegyveres erőszakot alkalmazza.

A baloldali politikusokkal való összefonódások és a palesztinpárti szervezetekkel kialakított együttműködés kétségtelenül veszélyes szövetségnek bizonyul.

Borítókép: Pillanatkép az olaszországi zavargásokról (Fotó: AFP)

