A terrorizmus visszatérésétől tartanak Olaszországban + videó

A Giorgia Meloni irányította kabinetben komoly aggodalmat kelt az olaszországi terrorizmus sötét korszakának esetleges visszatérése. Matteo Piantedosi belügyminiszter a Torinóban történt erőszakos összecsapásokat követően úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy a zavargások során tapasztalt erőszakhullám terrorizmushoz hasonló fellépés volt. Carlo Nordio igazságügyi miniszter ugyanazokra az eseményekre utalt, amikor a politikai terrorizmus megelőzésére hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy az erőszakos tüntetéseket szigorúan büntető biztonsági törvénycsomag intézkedéseinek célja, hogy megakadályozza a Vörös Brigádok korszakára emlékeztető erőszak visszatérését, a politikai terrorizmust.

A Giorgia Meloni irányította kabinetben aggodalmat kelt az olaszországi terrorizmus sötét korszakának visszatérése Fotó: AFP

Rampelli: A szélsőbaloldali központok a terrorizmus melegágyaivá válhatnak

Fabio Rampelli, a képviselőház alelnöke a sajtónak nyilatkozva rámutatott: a szélsőbaloldali központok a terrorizmus melegágyaivá válhatnak, erről írt a Blitzquotidiano olasz lap. A politikus éles kritikával illette a torinói és milánói utcai zavargásokat, amelyek során a tüntetők brutális összecsapásokba keveredtek a rendfenntartókkal, több mint száz hatósági személy sérülését okozva.