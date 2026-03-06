Kiépült a kormányablakok hálózata Magyarországon

Mára kiépült a kormányablakok hálózata, több mint 6,5 millió ember él Magyarországon olyan településen, ahol van kormányablak – mondta György István pénteken Siófok második kormányablakának átadásán.

György István területi közigazgatásért felelős államtitkár (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vasvári Tamás)

A területi közigazgatásért felelős államtitkár hozzátette, a többi állampolgár lakóhelyétől 14 kilométeren belül talál kormányablakot.

A siófoki, Koch Róbert utcai intézmény az ország 322. kormányablaka, és 27 kormányablakbusz járja azokat a településeket, ahol nincs lehetőség ilyen ügyintézésre.

Beszélt arról is, hogy a területi közigazgatásban több mint 35 ezren dolgoznak, közülük négyezernél többen a kormányablakokban.

A kormányablakokkal kapcsolatos lakossági elégedettséget 10-es skálán 8,6-ra mérik, az ügyfelek a kollégák szakértelmével, gyorsaságával és többé-kevésbé a várakozási idővel is elégedettek

– mondta.

Közölte, a kormányablakok egységes arculattal rendelkeznek és korszerű informatikai felszereltséget biztosítanak a tisztviselőknek, az ügyintézési idő 8-9 perc között van, a várakozási idő körülbelül 20 perc. Ismertetése szerint tavaly 15,8 millió ügyfél kereste fel a kormányablakokat, egymillióval többen, mint 2019-ben. Ez azt mutatja, hogy a személyes ügyintézésbe vetett bizalom még mindig 60-70 százalék körül van, holott a digitális ügyintézés is fejlődött – jegyezte meg.

A virtuális kormányablak projekt azt célozza, hogy tovább bővüljön az interneten, de valódi ügyintézővel kapcsolatba lépve intézhető ügyek köre.

Siófokon a turizmus miatt nyaranta jelentősen megnő az ügyfélforgalom, az új kormányablakkal az itt élők több lehetőséget kapnak az ügyintézésre

– mondta az államtitkár.

Neszményi Zsolt Somogy vármegyei főispán elmondta, hogy a Fő téren működő kormányablakban eddig évente több mint 70 ezer ügyfelet szolgáltak ki. Az új kormányablak kialakításához a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium százmillió, a Somogy Vármegyei Kormányhivatal húszmillió forinttal járult hozzá – közölte.

Witzmann Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője, képviselőjelölt egyebek között arról beszélt, hogy az új kormányablak a Fokihegyi városrészben, a város legsűrűbben lakott területén nyílt meg. A siófoki választókerületben négy kormányablak megnyitásával és a térség déli részén működő kormányablakbusszal sikerült teljesíteni a közigazgatás 2010-ben elkezdett átalakításának célját, a hatékony, gyors, olcsó és egyszerű ügyintézést – hangoztatta. A kormányhivatal tájékoztatása szerint a 140 négyzetméteres kormányablakban hét ügyintéző fogadja az ügyfeleket.