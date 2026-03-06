Érdi benzinkúti gyilkosság: vasvillával is fenéken szúrhatták az egyik áldozatot

A Budapest Környéki Törvényszéken a végéhez közeledik a 2020-as érdi benzinkúti gyilkosság tárgyalása. Emlékezetes: 2020. július 30-án egy érdi és egy enyingi család verekedett össze a helyi töltőállomáson. Az utcai harc kiváltó oka, hogy a családfők gyermekeinek házassága zátonyra futott, ezért egymástól követelték vissza az esküvőbe fektetett összeget. A vádirat szerint L. Rómeó egy tőrrel végzett a verekedés közben az érdi Rostás Jánossal.

Gyilkosság az érdi benzinkúton: még a nyáron ítélet születhet a 2020-as ügyben. Fotó: Tumbász Hédi

Gyilkosság a benzinkúton

Mint ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, elképesztő jelenetek játszódtak le Érden 2020 nyarán. A tömegverekedés során előkerültek különböző fegyverek: botok, vasvilla és kés is. A balhé egyetlen halálos áldozata a sajtóhírek szerint köztiszteletnek örvendő Rostás János volt, aki már a mentők kiérkezése előtt meghalt. A verekedők közé több autó is behajtott, többeket elgázoltak. Az eseményekről számos videó kering az interneten.

Az ügyben összesen 29 vádlott van, akiket egyebek mellett garázdasággal, súlyos testi sértéssel és más bűncselekményekkel vádolnak.

A legutóbbi tárgyalási napon a védőbeszédek hangzottak el.

Ezek közül az egyik legemlékezetesebbet a nyolcadrendű vádlott védője mondta el, aki szerint egyáltalán nem bizonyítható, hogy védence vasvillával szúrta fenéktájon a harmadrendű vádlottat.

A szóban forgó, három centiméteres, pigmentált bőrterületet én nem tudom sérülésként azonosítani, hiszen a pigmentált szó eleve csak annyit jelent, hogy elszíneződött. Ez abszurdum; akár egy anyajegy is lehet

– szögezte le Fülöp Tamás ügyvéd, és hozzátette: a pigmentált terület közepén képződött 3 milliméteres seb elvi síkon megfelelhet egy vasvilla hegye által okozott sérülésnek, de a szakértő is kinyilvánította, hogy a bőrsérülés nagyon tág fogalom.

Szalay Csaba bíró a tárgyalás végén jelezte, hogy szándéka szerint júliusban, még az ítélkezési szünet előtt ítéletet hirdet valamennyi vádlott ügyében.