Bíróság előtt az enyingi és az érdi család háborújának résztvevői

Az ellenfeleiket kiszállni sem engedték az autójukból, késsel támadtak a járműben ülő sértettekre, akik megpróbáltak védekezni, több riasztópisztolyból leadott lövés is eldördült, és könnygázt is használtak a verekedők. Az egyik gépkocsi vezetője szándékosan elütött valakit, ezt követően a feldühödött emberek kirángatták a sofőrt, a többiek pedig dulakodni kezdtek, törték-zúzták a járműveket is.