Katonai parádén mutatták be a legmodernebb fegyvereket + videók

Kora reggeltől tankok dübörögtek a sugárutakon, harci repülőgépek és helikopterek repültek át a város felett. Szerbia szombaton hatalmas katonai parádénak adott otthont. Elemzők szerint a rendezvény elsődleges célja a hatalom erejének bemutatása, valamint figyelmeztetés a térség szomszédos államainak.

Szerbia szombaton hatalmas katonai parádénak ad otthont (Fotó: AFP)

A „Strength of Unity” („Az egység ereje”) nevű katonai rendezvény főeseménynek a Szerb Palota, az állam egyik legimpozánsabb kormányépülete adott otthont – számolt be róla a DW. A bemutatón a hazai gyártású fegyverek mellett izraeli PULS rakéta-sorozatvetőket, az Egyesült Arab Emírségektől beszerzett drónokat, orosz harckocsikat és külön járművekre szerelt, HQ-22 típusú kínai légvédelmi rakétarendszereket is felvonultattak – emelte ki az MTI.

Külön figyelmet kapott, hogy a francia légierő Rafale típusú vadászgépei is bemutatkoztak a rendezvényen, mivel a szerb kormány további 12 gépet rendelt ebből a típusból.

A szervezők szerint mintegy hatezer katona vett részt a felvonuláson, további négyezren pedig logisztikai és technikai támogatást nyújtottak.

A parádén új típusú fegyvereket és harci járműveket mutattak be, a katonák pedig egy 300 méteres háromszínű zászlót bontottak. A rendezvény a szerb egység, szabadság és nemzeti zászló napjához kapcsolódik, amelyet 2020-ban Alekszandar Vucsics szerb elnök és Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság akkori vezetője vezetett be.