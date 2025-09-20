Szerbiarendezvénykatonakatonai parádéAlekszandar Vucsics

Katonai parádén mutatták be a legmodernebb fegyvereket + videók

Belgrádban a szerb főváros történetének legnagyobb katonai parádéját tartották meg. Több ezer katona, valamint modern fegyverek és haditechnikai eszközök vonultak fel a Szerb Palota előtt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 20:02
Pantsir-S1 - illusztráció Fotó: PAUL GYPTEAU Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kora reggeltől tankok dübörögtek a sugárutakon, harci repülőgépek és helikopterek repültek át a város felett. Szerbia szombaton hatalmas katonai parádénak adott otthont. Elemzők szerint a rendezvény elsődleges célja a hatalom erejének bemutatása, valamint figyelmeztetés a térség szomszédos államainak.

Szerbia szombaton hatalmas katonai parádénak ad otthont
Szerbia szombaton hatalmas katonai parádénak ad otthont (Fotó: AFP)

A „Strength of Unity” („Az egység ereje”) nevű katonai rendezvény főeseménynek a Szerb Palota, az állam egyik legimpozánsabb kormányépülete adott otthont – számolt be róla a DW. A bemutatón a hazai gyártású fegyverek mellett izraeli PULS rakéta-sorozatvetőket, az Egyesült Arab Emírségektől beszerzett drónokat, orosz harckocsikat és külön járművekre szerelt, HQ-22 típusú kínai légvédelmi rakétarendszereket is felvonultattak – emelte ki az MTI.

Külön figyelmet kapott, hogy a francia légierő Rafale típusú vadászgépei is bemutatkoztak a rendezvényen, mivel a szerb kormány további 12 gépet rendelt ebből a típusból. 

A szervezők szerint mintegy hatezer katona vett részt a felvonuláson, további négyezren pedig logisztikai és technikai támogatást nyújtottak. 

A parádén új típusú fegyvereket és harci járműveket mutattak be, a katonák pedig egy 300 méteres háromszínű zászlót bontottak. A rendezvény a szerb egység, szabadság és nemzeti zászló napjához kapcsolódik, amelyet 2020-ban Alekszandar Vucsics szerb elnök és Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság akkori vezetője vezetett be. 

Bár a hivatalos ünnepnap szeptember 15-én van, a hatóságok a központi eseményt öt nappal későbbre halasztották. Alekszandar Radics katonai elemző szerint a felvonulás célja inkább a mennyiség, mintsem a minőség demonstrálása: a régi, még a hetvenes években vásárolt eszközöket és a legújabb fegyvereket is bemutattak.

A katonai elemző kiemelte, hogy a parádé egyik fő attrakciója az Izraelből beszerzett PULS többcsövű rakétavető volt, amely 300 kilométeres hatótávolságával Zágrábot is elérheti. 

Belgrád nemrégiben 1,64 milliárd dollár értékű szerződést írt alá az izraeli Elbit Systems céggel, amely a szerb védelmi költségvetés jelentős részét felemészti.

Milan Mojsilovics vezérkari főnök szerint a rendezvény nem a megfélemlítésről szól. Úgy fogalmazott: 

A parádé üzenet mindenkinek – ünnep és öröm a szövetségeseknek, mások számára viszont aggodalmat kelt.

Alekszandar Vucsics elnök arra figyelmeztetett, hogy a környező országok új szövetségei – Horvátország, Albánia és Koszovó, illetve Horvátország és Szlovénia együttműködése – Szerbia ellen irányulnak, és mindehhez a NATO is támogatást nyújt.

A szerb katonai parádén Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is részt vett.

Borítókép: Pantsir-S1 - illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPottyondy Edina

Bizony ám! Hogy úgy van!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése Pottyondy Edináról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu