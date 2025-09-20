Milorad Dodik lemondott a boszniai Szerb Köztársaság elnöki jogköreiről

A boszniai szerb köztársaság hivatalos közlönyében pénteken jelent meg a belügyekről szóló törvény módosítása, amelyet már nem Milorad Dodik, hanem helyettese, Davor Pranjic írt alá. A törvények aláírása a boszniai Szerb Köztársaság elnökének jogkörébe tartozik, így kiderült, ezt a jogkört az alelnök vette át.

Milorad Dodik (Fotó: Sergei Ilnitsky)

A bosznia-hercegovinai választási bizottság augusztus elején döntött úgy, hogy megfosztja hivatalától Dodikot. A döntés hátterében az állt, hogy a boszniai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette az elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltotta.

Azzal vádolták, hogy nem hajlandó figyelembe venni Christian Schmidt nemzetközi főképviselő döntéseit, sőt, aláírta az ő intézményének és hatásköreinek elutasításáról szóló törvényt. Mivel a boszniai törvények értelmében a börtönbüntetés pénzbírsággal kiváltható, Dodik kifizette a kiszabott 36 500 konvertibilis márka (mintegy 7,4 millió forint) összegű büntetést, de azt mondta, elnöki tisztségéről nem mond le. Mindezek ellenére a választási bizottság november 23-ra írta ki az elnökválasztást Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészében – írta az MTI.