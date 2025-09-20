Dodiktörvényboszniai

Milorad Dodik lemondott a boszniai Szerb Köztársaság elnöki jogköreiről

Hivatalosan is lemondott a boszniai Szerb Köztársaság elnöki jogköreiről Milorad Dodik, akit a boszniai választási bizottság fosztott meg hivatalától augusztusban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 8:44
Milorad Dodik Fotó: SERGEI ILNITSKY Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A boszniai szerb köztársaság hivatalos közlönyében pénteken jelent meg a belügyekről szóló törvény módosítása, amelyet már nem Milorad Dodik, hanem helyettese, Davor Pranjic írt alá. A törvények aláírása a boszniai Szerb Köztársaság elnökének jogkörébe tartozik, így kiderült, ezt a jogkört az alelnök vette át.

Milorad Dodik
Milorad Dodik (Fotó: Sergei Ilnitsky)

A bosznia-hercegovinai választási bizottság augusztus elején döntött úgy, hogy megfosztja hivatalától Dodikot. A döntés hátterében az állt, hogy a boszniai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette az elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltotta. 

Azzal vádolták, hogy nem hajlandó figyelembe venni Christian Schmidt nemzetközi főképviselő döntéseit, sőt, aláírta az ő intézményének és hatásköreinek elutasításáról szóló törvényt. Mivel a boszniai törvények értelmében a börtönbüntetés pénzbírsággal kiváltható, Dodik kifizette a kiszabott 36 500 konvertibilis márka (mintegy 7,4 millió forint) összegű büntetést, de azt mondta, elnöki tisztségéről nem mond le. Mindezek ellenére a választási bizottság november 23-ra írta ki az elnökválasztást Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészében – írta az MTI. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkormány

Bayer Zsolt: Na, hát erről van szó!

Bayer Zsolt avatarja

Reggel jött – és milyen igaz, a maga pompás egyszerűségében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.