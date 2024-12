Két magyar kiválóság is feltűnt az ünneplő Verstappen oldalán

Max Verstappennek (Red Bull) két fontos dolga is volt Ruandában. A Formula–1 négyszeres világbajnoka egyrészt ott végezte el a „közmunkát”, amire a Nemzetközi Automobil-szövetség káromkodás miatt kötelezte őt. A holland klasszis a ruandai autóklub által szervezett utánpótlás-nevelési programban résztvevő juniorkorú pilótákkal foglalkozott, majd a munka után következett a szórakozás.

Verstappen a ruandai fiatalokkal:

Az FIA ugyanis története során először Afrikában rendezte meg az éves díjátadó gáláját , így pénteken az egyes kategóriák legjobbjai Kigaliban vették át a trófeáikat, köztük két magyar is: a TCR World Tour bajnoka, Michelisz Norbert és a kamionos Európa-bajnokságot megnyerő Kiss Norbert.

Az est legfontosabb díja a királykategória legjobbját, Verstappent illette meg, akinek sorban negyedik vb-címe is sokat jelent.

– Úgy gondolom, hogy mindegyik idény nagyon különbözött egymástól, ez teszi különlegessé a bajnoki címeimet is. Ez az év tele volt kihívásokkal, úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy a világbajnokságot megnyerve itt állhatok – mondta a holland Ruandában, ahol pénteken bejelentették, a jövőben F1-es futamot rendeznének, amire az 1993-as Dél-afrikai Nagydíj óta nem volt példa.

Verstappent várandós párja, Kelly Piquet is elkísérte az eseményre (Fotó: DPPI/Getty Images/FIA/Handout)

Norris elnézést kért Verstappentől

Verstappen mellett a Formula–1-es McLaren-istállót is díjazták, amely 1998 után először nyerte meg a vb-címet a konstruktőrök között. Az alakulat mindkét pilótája, Oscar Piastri és Lando Norris is megjelent a gálán. Utóbbinak volt egy emlékezetes momentuma.

Az eseményen levetítették a McLaren legjobb pillanatait a 2024-es idényből, és a videóba bevágták Norris a Brazil Nagydíj utám tett nyilatkozatát is, amikor azt magyarázta, hogy Verstappen a tehetség helyett a szerencsének köszönhette azt, hogy a 17. helyről indulva képes volt megnyerni az interlagosi futamot.

Norris vélhetően megbánta a szavait, mert a videó levetítése után rögtönzött egy beszédet.

– Először is visszavonom a korábbi megjegyzésem, amikor azt mondtam, hogy a győzelem a szerencsén múlott, és nem a tehetségen. Önök is tudják, hogy a média képes megváltoztatni a dolgokat – mondta a brit pilóta. – Mindenekelőtt gratulálok Maxnak, elképesztő, amit idén elért, Brazíliában is lenyűgöző volt. Én vagyok az első, aki elismer ilyesmit, miközben én voltam az, aki ellen harcoltam. Nehéz év volt, amely során megpróbáltam a legjobbamat nyújtani, hogy harcra késztessem őt, de ez nem volt elég. Ugyanakkor néha boldog voltam, hogy második lettem Max mögött, mert az is komoly teljesítmény. Csodálatos idény volt ez, sokat fejlődtem, de közben azt is tudom, hogy még ennél is többet kell javulnom. Várom a következő évet, amikor igyekszem majd valami hasonlót produkálni.