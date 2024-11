Norrisnak savanyú a szőlő, Verstappen odapörkölt a briteknek

Max Verstappen (Red Bull) az elmúlt bő egy hétben kapott hideget-meleget. Először a mexikói „ámokfutása” miatt került össztűzbe, mivel a Lando Norrisszal (McLaren) való mindkét csatája után őt kiáltották ki bűnösnek, és a sportfelügyelők kiosztottak neki húsz másodperc büntetést. Norris szerint vetélytársa csak azt kapta, amit megérdemelt, Verstappen pedig annyival intézte el az ügyet, hogy háromszoros világbajnokként tudja, hogy mit csinál.

Ezután jött Brazília, és az égiek – vagy egyes elméletek szerint a Nemzetközi Automobil-szövetség – összeesküdtek Verstappen ellen, ugyanis Interlagosban is folytatódtak a megpróbáltatásai. Már a hétvége kezdete előtt tudni lehetett, hogy újabb büntetés vár rá, mert friss belső égésű motor kerül az autójába, emiatt öt hellyel hátrébb sorolják majd a Brazil Nagydíjon. Aztán a sprintfutam után ismét büntetést osztottak ki neki, ezúttal a virtuális biztonsági autós szakasz alatti sebességtúllépésért, amiért öt másodperc lett a „jutalma”, és ezzel elbukta a harmadik helyét. Aztán az időmérőn nagyon szerencsétlen volt, egy balesetet követő megszakítás miatt nem tudott javítani a köridején, és a második szakaszban kiesett. Az öthelyes rajtbüntetésével kiegészítve csak a 17. helyről rajtolt, miközben Norris a pole-ban volt, tehát minden adott volt, hogy a brit egy jó adagnyit csökkentsen a hátrányából a pontversenyben.

Norris nyerő helyzetben volt, mégis nagyon kikapott Verstappentől Fotó: AFP/NurPhoto/Alessio Morgese

Igen ám, de a futam nem a várakozásai szerint alakult. Ő már a rajtnál elveszítette az első pozíciót George Russell-lel (Mercedes) szemben, amelyet vissza sem tudott venni, Verstappen közben az élmezőnybe előzte magát. Norris aztán a bokszba hajtott, Verstappen nem, és utóbbi volt a jó taktika, hiszen a vizes pályán számítani lehetett balesetre, ez be is következett – a verseny félbeszakadt, vagyis „ingyen” kerékcserét kapott mindenki, így az akkor már második Verstappen is. A holland versenyző könnyedén elment az élen autózó Esteban Ocon (Alpine) mellett, és onnantól már senki nem állhatott az útjába, június óta először felállt a dobogó tetejére.

Norris a szerencsének tulajdonítja Verstappen sikerét

Míg másoknak tátva maradt a szája, Norrist nem nyűgözte le annyira a vetélytársa teljesítménye.

– A megszakítások alatt lehet kereket cserélni, ezt használták ki a többiek. Mi nem voltunk szerencsések, de néha sajnos előfordul ilyesmi. Mi semmi rosszat nem tettünk. Nem érdekel, hogy vélekednek mások, nem az volt a helyes döntés, hogy a megszakítás előtt néhányan kint maradtak a pályán. Néha ilyen az élet, ők kockázatot vállaltak, ami bejött. Itt nem tehetségről, hanem szerencséről volt szó. Mi pechesek voltunk, ráadásul én a végén többször hibáztam is. Kár ezekért – sajnálkozott a McLaren pilótája.

A szerencsénél azért kicsit többről volt szó. Verstappen a mezőny végéről indulva úgy nyert, hogy a végére közel húsz másodperces előnyt épített ki a második Oconnal szemben, a hatodikként leintett Norrisra pedig bő 31 másodpercet vert. A címvédő 25 kör alatt húzott el ennyire a mezőnytől, talán akkor is levadászta volna az élmenőket, ha nem fordul meg a szerencséje a már említett kerékcserés esettel.

De ezt már sosem tudjuk meg. Azt viszont tudjuk, hogy Verstappen lassan készülhet a „koronázásra”, mert a 62 pontos előnyének köszönhetően még akkor is megszerezné a negyedik világbajnoki címét, ha a hátralévő három versenyből (és egy sprintfutamból) kettőn pontot sem szerezne, miközben Norris behúzná őket.

Verstappen fricskája

Nem csoda, hogy Verstappen jó kedvében volt a futam után. Egy nagy mosoly mellett még az őt szüntelenül kritizáló szigetországi újságíróknak kiosztott egy fricskát:

Nem látom a brit médiát, mi történt velük? Talán sietniük kellett a reptérre, esetleg nem tudják, hogy hol tartják a sajtótájékoztatót?

Magáról a versenyről így nyilatkozott: – Motivált voltam, hogy jó versenyt fussak. Egy esős futamon mindig történhet valami őrült dolog, én pedig ilyen körülmények között amúgy is jól érzem magam – magyarázta a futamgyőztes. – Ez most egy rendkívül fontos győzelem, hiszen arra számítottam, hogy ma pontokat veszítünk. Természetesen korábban is szerettem volna nyerni, kemény időszakon vagyunk túl. Ez most óriási lökés a csapatnak.