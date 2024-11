Marco Rossi korábbi segítője bírózással próbálja elfedni a szégyent

A Honvéd keretében korábbi válogatott játékosokat is találunk Hangya Szilveszter és Holman Dávid személyében, a kerethez is méltatlannak tűnik a szereplés, a tradíciókról már nem is beszélve.

Marco Rossi féltette Laczkó Zsoltot, a segítői rendre megbuktak

Egyelőre tehát beigazolódni látszanak Marco Rossi félelmei. A magyar válogatott szövetségi kapitánya féltette a kispesti szerepvállalástól Laczkót, habár megértette, hogy élni akart a felkínált lehetőséggel.

Korábban Giovanni Constantino is elhagyta Marco Rossi válogatottbeli stábját, s abból sem lett sikertörténet, ráadásul a két olasz szakember viszonya is megromlott miatta. Constantino az MTK-nál eltöltött sikertelen időszak után az olasz negyedosztályban, a ciprusi második ligában és a román élvonalban is kapott kispadot, de sehol nem töltött el hét hónapnál hosszabb időt.