Gera Zoltán óriási pofont kapott, kapusa Schumachert idézte

Két éve a Kecskemét bravúrsorozata volt az NB I üde színfoltja, idén a pontszerzés is alig-alig megy a lila-fehéreknek az élvonalban. A rossz sorozat hatására a vezetőség megnyomta a pánikgombot, de a sikeredző, Szabó István helyére kinevezett Gera Zoltán mérlege immár négy meccsen négy vereség. Az eddigi legnagyobb pofont a vasárnapi, Fehérvár elleni 6-1-es vereség jelentette, amire az sem lehet kifogás, hogy Varga Bence kiállítása miatt az utolsó percekben Gera Zoltán kénytelen volt mezőnyjátékost állítani a kapuba.

Gera Zoltán gólnak már örülhetett a Kecskemét vezetőedzőjeként, pontnak még nem (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Pedig az első félidőben még voltak arra utaló jelek, hogy a Kecskemét elindulhat felfelé, Pálinkás Gergő góljával vezetést is szerzett – ez volt a lila-fehérek első gólja Gera kinevezése óta –, s a szünetben is még csak 1-1 volt az állás. Pető Tamás, a Fehérvár vezetőedzője is elismerte, hogy az első félidő kiegyenlített játékot hozott, de azt is kiemelte, hogy csapata a helyzetkihasználásban nagyot lépett előre, s jó úton jár.

Gera Zoltán szerint a hitetlenség a baj

Utóbbi biztosan nem mondható el a Kecskemétről, amely tizenkét forduló alatt a kilencedik vereségét gyűjtötte be, Szabó István elküldése és Gera Zoltán kinevezése óta négy meccsen négy vereség a mérleg, ezek között volt az NB III-as Karcag elleni kupabúcsú is. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy Gera meg tudja állítani a Kecskemétet a lejtőn.

– Nehéz erre magyarázatot adni, mert az első félidőben jól játszottunk, megszereztük a vezetést – kezdte értékelését a 6-1-es vereség után Gera. – A második félidőben a semmiből kaptunk egy gólt, onnantól kezdve megváltozott a mérkőzés. Azért lett ilyen nagy arányú a vereség, mert teljesen szétcsúszott a védekezésünk.

Hátrányban is folytatni kell a taktikát, ugyanúgy első a védekezés. Amíg ebben nem vagyunk hatékonyak és céltudatosak, és elveszítjük a hitünket, akkor ez történik.

A meccs mellett kapusát is elveszítette a Kecskemét, Varga Bence biztosan eltiltást kap, miután letarolta Gradisart. Talán azt gondolta, hogy ő is megússza, mint az 1982-es világbajnokság elődöntőjében Harald Schumacher, de a VAR-korszakban nem volt kérdés, hogy megkapja a jogos piros lapot, a pályán hozott ítélet egyébként sárga volt.

Gerának ekkor már nem volt cseréje, Varga helyett mezőnyjátékos, Vágó Levente állt a kapuba, de a Kecskemét nem foghatja erre a vereséget, hiszen a kiállítás idején is már 4-1 állt az eredményjelzőn.

Gera Zoltán a Ferencváros ellen javíthat

Az NB I-ben idén már láttunk példát arra, hogy egy csapat kétszer is edzőt cserélt: Máté Csaba a szeptemberi kinevezése után öt bajnokin öt vereséget tudott felmutatni a DVSC kispadján, mielőtt mennie kellett, a Loki végül már nélküle, a Ferencváros ellen szerzett újra pontot, igaz, még így is kieső helyen áll, csak a Kecskemétet előzi meg.

Gera Zoltán eddig mérlege alapján az ő állása is hamar veszélybe kerülhet, de vélhetően a tréner inkább abban követné a Debrecen útját, hogy a Ferencváros ellen lábal ki a gödörből. Ezen a héten, a 13. fordulóban ugyanis a Fradit fogadja a Kecskemét. Nehéz feladat, de ha sikerülne a bravúr, talán a Gera által hiányolt hit is visszaköltözne Kecskemétre.