Kirúgta Máté Csabát a Debrecen, két klublegenda veszi át az irányítást

Benne volt a levegőben az edzőváltás, ezt Máté Csaba már szombaton sem tagadta, amikor a Fehérvár otthonában elszenvedett 2-0-s vereség után a jövőjéről kérdezték a Debrecen élén. – Le fogunk ülni a vezetőséggel, értékeljük a helyzetet és akkor kiderül. Minden lehetséges… A vezetőkön múlik, ők majd értékelik a helyzetet – válaszolta.

Nos, a klub vezetői döntöttek: „A DVSC vezetése a vezetőedzővel közösen értékelte az elmúlt időszakot, s az a döntés született ,hogy elválnak a klub és a Máté Csaba vezette szakmai stáb útjai, hiszen a gárdának új impulzusokra van szüksége” – olvasható a Debrecen mai közleményében, amely a menesztett vezetőedző segítőitől, Máté Rolandtól és Éger Lászlótól is búcsút vett.

A klub megerősítette, hogy a DVSC következő két mérkőzésén – a keddi, mezőkövesdi kupameccsen és a vasárnapi, Ferencváros elleni idegenbeli bajnokin – Dombi Tibor fogja irányítani a csapatot, munkáját Madar Csaba segíti majd. Tehát két klublegenda kezébe kerül az irányítás ideiglenesen: játékosként Dombi 460, Madar 185 meccsen szolgálta a klubot, mindketten tagjai voltak a DVSC első bajnokcsapatainak. Dombi évek óta állandó tagja az edzői stábnak, ő képviseli az állandóságot a szakmai stábban, függetlenül attól, hogy épp ki a vezetőedző, és nem először ugrik be átmenet megoldásként. 2022-ben három meccsen két győzelem, egy vereség volt a mérlege beugró edzőként, idén augusztusban Máté érkezése előtt pedig egy meccsen vezette a csapatot, a ZTE ellen hazai pályán aratott 3-1-es győzelem alkalmával.

Máté Csaba óriásit bukott a DVSC-vel

Az volt a Debrecen legutóbbi sikere az NB I-ben, azóta Máté Csaba irányításával ötből öt vereség jött össze, köztük olyan fájó kudarcok, mint az ősi rivális Nyíregyháza elleni 3-2-s fiaskó, vagy múlt héten a Paks elleni hazai 0-5, ami után a dühös szurkolók levetették a mezt a játékosokkal. Azután úgy tűnt, hogy Máté szabad kezet kap a következő két meccsre, és az edző be is lengette, hogy a jövő héten lehetnek olyan futballisták, akiket a tartalékokhoz irányít. Eddig nem jutott el, sőt a Mezőkövesd elleni kupameccsig sem, mert már most kirúgták.

Máté Csaba korábban főként segédedzőként dolgozott, nagyobb nevet azzal szerzett magának, hogy tavaly Sztanyiszlav Csercseszov távozása és Dejan Sztankovics kinevezése között tíz meccsen kilenc győzelmet aratott a Ferencváros élén, és sokan szívesen látták volna hosszabb távon is a Fradi edzőjeként. Azóta Debrecenben vállalt munkát először, gyors bukás lett a vége.

A DVSC jelenleg tíz meccs után mindössze hét ponttal a kieső, 11. helyen áll a 12 csapatos NB I-ben. Máté debütálása előtt még a nyolcadik helyen állt a Debrecen. Az edző egyetlen sikere a másodosztályú Békéscsaba elleni 4-0-s győzelem volt a Magyar Kupában.