Szabó István mostantól nézőként drukkol a Kecskemétnek

Szabó István büszkeségei Az elmúlt években négy korábbi vagy jelenlegi kecskeméti játékos (Horváth Krisztofer, Szuhodovszki Soma, Nikitscher Tamás, Szűcs Kornél) mutatkozott be a magyar válogatottban, Szalai Gábor pedig egyelőre a kerettagságig jutott. Szabó István vállalta, hogy röviden jellemezze őket, miként fogalmazott, a legnagyobb büszkeségeit. Horváth Krisztofer: Miután hazatért Olaszországból, előbb Szegeden játszott, majd Debrecenben próbálkozott, ahol alig kapott lehetőséget. Többen óvtak tőle, mondván, nehezen kezelhető, de ismertem még az NB II-ből, a képességeit nem kell bemutatni és úgy voltam vele, az nem létezik, hogy éppen vele ne találnám meg a közös hangnemet. A góljainak köszönhetően másfél éven át erőssége volt a Kecskemétnek Szuhodovszki Soma: Soma ugyanúgy 1999-es születésű, mint a legkisebb fiam, Banó-Szabó Bence, tehát még az utánpótlásból ismerem őt. Amikor még az NB II-ben Kecskemétre került, az is bizonytalan volt, hogy elvisszük-e edzőtáborba, aztán válogatottságig vitte. Sokszor biztattam, hogy jó játékos válhat belőle. Most ő hívott fel engem azzal, hogy ne csüggedjek. Nikitscher Tamás, a Kecskemét büszkesége a helyzet magaslatán Nikitscher Tamás: Ő is 99-es, így hát őt is régóta ismerem. Már 2021-ben volt nálunk próbajátékon. Akkor azzal váltunk el, hogy követni fogjuk a pályafutását. Így is történt. Makón, majd Pécset is sokat fejlődött és 2023 januárjában, noha a Paks is hívta, visszacsábítottuk Kecskemétre. A súlyos térdsérüléséből szívós munkával épült fel, a tavasszal egyre jobban játszott. Alkatilag született hatos, érthető, hogy Marco Rossi érdeklődését is felkeltette. Az elmúlt években olykor elkövetett taktikai hibákat, de a válogatottban nagyon fegyelmezetten játszik, megállja a helyét. Szűcs Kornél: Róla szinte mindent elárul, hogy noha 190 centi magas, roppant gyors, 3,7 másodperc alatt futja a harminc métert. Minden edző ilyen belső védőről álmodik. Nem véletlen, hogy a nyáron elvitte a Plymouth, Angliában is megállja a helyét. Nagyon büszke vagyok arra, hogy Bosznia ellen ő is bemutatkozott a válogatottban. Szalai Gábor: Kecskeméten született, az édesapjával anno együtt futballoztam. Őt aztán tényleg úgy ismertem, mint a saját fiaimat. Angliából hazatérve eleinte az NB III-ban sem volt stabil kezdő. Részben miatta alkalmaztuk a három védős felállást, mert ebben a rendszerben bal oldali védőként válogatott szintű teljesítményre képes. Védő létére gólerős, hiszek benne, hogy idővel a Ferencvárosnak is erőssége lehet, s persze idővel ő is bemutatkozik a válogatottban.