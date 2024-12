Slot elismerte, többet vár a Liverpool egyik játékosától

A Liverpool kedden 1-0-ra győzött a Girona otthonában a Bajnokok Ligájában. Az angolok – egyetlen csapatként – hibátlanok a sorozatban, a vezetőedzőjük, Arne Slot mégis kritikus hangot ütött meg a találkozót követő sajtótájékoztatón, szerinte a pozitívumokat nagyítóval kellett keresni. Néhány nap elteltével azonban némiképp változott a véleménye, és a Fulham elleni, szombati Premier League-mérkőzésre (16.00, tv: Spíler 1) készülve kissé árnyalta a képet.

– Ha nem lett volna az ellenfelünknek annyi helyzete, akkor több pozitívumot is ki tudtam volna emelni, de azon a meccsen a kapusunkra kellett hagyatkoznunk. Ha nem játszol jól, de közben alig kapsz gólt, az még mindig egy nagyon pozitív dolog. Az is jó, hogy rengeteg lövést blokkoltunk, néhány szituációban másképp védekezünk, mint a Newcastle ellen, illetve az is, hogy a Girona elleni meccs második félidejére feljavultunk – magyarázta a Liverpool menedzsere, majd figyelmeztetett, hogy ilyen teljesítmény más alakulatok ellen nem biztos, hogy elég lesz. Például akár már a Fulham ellen is kevés lehet, amely a közelmúltban két topcsapat orra alá is borsot tört, az Arsenalnak és a Tottenham Hotspurnek is csak 1-1-re volt futotta ellenük.

Núnez nem lő elég gólt

A Liverpoolt segítheti, hogy Diogo Jota a sérülése óta először ott lehet a keretben, ő gólérzékenyebb csatár, mint a helyzeteit egymás után kihagyó Darwin Núnez, aki tizenkilenc meccsen csak háromszor volt eredményes a zajló idényben.

– Hatással van a csapat játékára – védte meg az uruguayi támadót Slot. – Egy olyan csapat tagja, amely sok gólt szerez és nyeri a meccseket, de természetesen egy kilencestől több gólt várnánk, és ezzel ő is így van. De ahogy Mót (Szalah – a szerk.) sem csak a góljai alapján ítélem meg, úgy Darwinnál is ez a helyzet. A gólokon kívül hozzátesz a játékunkhoz, rengeteget dolgozik. Talán túlságosan is be akar találni, a maga és a szurkolók kedvéért is, mert hatalmas támogatást kap tőlük. Tetszik, hogy a drukkerek nemcsak akkor állnak egy játékos mögé, ha jól megy neki a játék, hanem akkor még inkább, amikor támogatásra van szüksége. Éppen ezért annyira különlegesek a mi szurkolóink.

Darwin Núnez gólokkal nem segíti a Liverpoolt (Fotó: AFP/Justin Tallis)

Jót tesz a sok meccs a Liverpoolnak

Slotot a pénteki sajtótájékoztatón arról is megkérdezték, mit szól ahhoz, hogy a pályafutása során először karácsonykor nem lesz pihenője.

– Én mindig örültem neki, hogy a Premier League-ben karácsonykor is vannak meccsek, mert a szabadnapjaimon hiányzott volna a futball, de így volt mit néznem a tévében.

Amióta itt vagyok, néha azt érzem, hogy néhány szabadnap, akár egy-két hét pihenő jó lenne, de inkább nem is nekem, hanem a játékosoknak lenne rá szükségük, mert én a válogatottszünet alatt kifújhatok, ők viszont ezt nem tehetik meg, pedig talán segítené őket. Mondjuk ezt a Girona elleni meccs előtt is így gondoltam, amikor elhalasztották az Everton elleni meccsünket. Arra számítottam, hogy több energiánk lesz a meccsen, meglepett ennek hiánya, szóval talán jobb nekünk, hogy ennyi meccset kell játszanunk

– állapította meg a tréner.