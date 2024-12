A Liverpool a Girona otthonában is hibátlan maradt a BL-ben

AC Milan, Bologna, Leverkusen, RB Leipzig, Real Madrid – tekintélyes klubok, és egy mindenféleképpen közös ezekben a csapatokban: valamennyien kikaptak a Liverpooltól a Bajnokok Ligája most futó idényében. Öt nagy név, öt értékes skalp, ami magától értetődően százszázalékos szereplést is jelent, Szoboszlai Dominikék a legutóbbi négy meccsen gólt sem kaptak, és egyedüli hibátlan csapatként várták a 6. fordulót. Ráadásul papíron a legkönnyebb ellenfél, a spanyol Girona várta őket, és azt tudni lehetett, hogy ha ismét nyernek, akkor gyakorlatilag már biztosan ott lesznek a kieséses szakaszban.

Alisson Beckernek olykor bravúrt kellett bemutatnia Fotó: Europress/AFP/Manaure Quintero

Arne Slot csapata kipihenten utazhatott Gironába, mert szombaton az Angliára lecsapó vihar miatt elmaradt az Everton elleni mérkőzése , és a holland vezetőedző kijelentette, a lehető legjobb összeállításban küldi pályára a Liverpoolt, a lehető ezúttal azt jelentette, hogy nem számíthatott Alexis MacAllisterre, mert az argentin világbajnok a sárga lapjaival kizárta magát erről a találkozóról. A középpályán így nyilvánvaló megoldásnak kínálkozott Szoboszlai Dominik, Curtis Jones és Ryan Gravenberch szerepeltetése, és Arne Slot így is döntött, azaz a hetek óta nagyszerű formát mutató Szoboszlai is ott volt a kezdőcsapatban.

A videó adta meg a tizenegyest

Az angol csapat kezdett jobban, tíz percen belül két nagy helyzete is volt, ám a házigazda sem volt rest, és a hosszú sérülés után most visszatért brazil Alisson Beckernek is akadt védeni valója. A viharos kezdés után viszont leült a mérkőzés, a visszaálló Girona védelmét nem tudta feltörni a Liverpool, hiába birtokolta jóval többet a labdát. Fél óra elteltével Darwin Nunez pillanatok alatt kétszer is vezetést szerezhetett volna, ám mindkétszer rossz döntést hozott. Válaszként Asprilla bombáját hárította bravúrral Alisson, ekkor ismét felpörgött a mérkőzés.

Mo Szalah büntetőből talált be Fotó: Europress/AFP/Manaure Quintero

A szünetet követően a Girona kezdett jobban, egymás után több lehetőséget is elpuskázott, a Liverpool pedig továbbra sem igen boldogult a hihetetlenül sűrű hazai védelemmel. Egészen az 58. percig, amikor egy kavarodás során Van de Beck buktatta Luíz Díazt, a játékvezető először tovább engedte a játékot, majd hosszas videózás után tizenegyest ítélt, amelyet Mo Szalah magabiztosan értékesített. Ezután az angol csapat nem akart már nagy nyomást helyezni a házigazdára, inkább labdatartással múlatta az időt, a spanyolok pedig nem tudtak megújulni. A Liverpool tehát maradt hibátlan a BL-ben, hat meccs után 18 ponttal az alapszakasz tabellájának az élén áll, és a hátralévő fordulók eredményeitől függetlenül egész biztosan ott lesz a kieséses szakaszban.