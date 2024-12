Szoboszlait a kezdőbe rakná a brit média, míg Slot kacérkodik Alisson kapuba állításával

A liverpooliak a mezőny egyedüli csapataként eddig mind az öt összecsapásukat megnyerték a Bajnokok Ligájában, az AC Milan és az RB Leipzig együttesét idegenben, a Bologna, a Bayer Leverkusen és a Real Madrid csapatát pedig vendéglátóként verték meg. Ha figyelembe vesszük, hogy a Liverpool a legutóbbi négy BL-meccsét kapott gól nélkül zárta, nem sok reménye lehet a Gironának, amely újoncként vesz részt a 2024/2025-ös idény kezdetére megújult Bajnokok Ligájában. A spanyolok eddig egyszer nyertek, emellett négyszer veszítettek – a pont nélkül álló pozsonyi Slovan legyőzése mellett kikaptak a Paris Saint-Germain, a Feyenoord, a PSV Eindhoven és a Sturm Graz csapatától is.

Arne Slot ennek ellenére nem rotálja a csapatát, amit az is segített, hogy a hétvégi, Everton elleni városi derbi elmaradt a rossz időjárási viszonyok miatt, így kipihenten utazhatott a Liverpool a spanyolországi, 18.45-kor kezdődő BL-találkozóra. Így is lesznek hiányzók a csapatban, ugyanis Alexis MacAllister sárga lapjai miatt nem léphet a pályára, míg Ibrahima Konate, Conor Bradley , Kostas Tsimikas és Federico Chiesa továbbra is a maródiak listáján található. Ugyanakkor jó hír, hogy a csapat elsőszámú kapusa, az október 5-e óta sérüléssel bajlódó brazil Alisson Becker felépült és újra edzésbe állt, akárcsak Diogo Jota, aki szintén október második fele óta nem tudott Slot rendelkezésére állni. A Liverpool menedzsere nem titkolja, a Girona elleni találkozón Alisson visszatérhet a csapat kapujába.

– Azt hiszem, mindenki számára jó hír, hogy ismét számíthatunk Alissonra, aki annyi éven át volt a csapat egyik legjobbja. Korábban is mondtam, ha felépül, megkapja majd a lehetőséget, és könnyen lehet, ez már kedden megtörténik. Nagyon nehéz a döntés, hiszen Kelleher is fantasztikusan teljesített, vele egyszer sem szenvedett vereséget a csapat. Nem lesz könnyű döntés, hiszen két ilyen jó kapus közül kell választanom – jelentette ki Arne Slot.

A középpályáról is nagyon fog hiányozni az eltiltott MacAllister, illetve a brit sajtó felvetette, az eddig valamennyi BL-meccsen az első perctől az utolsóig pályán lévő Ryan Gravenberch a legutóbbi, Newcastle elleni bajnokin meglehetősen fáradtan mozgott, így kissé felforgatott középpályával léphet majd pályára a Liverpool. Egyöntetű vélemény, hogy az utóbbi hetekben remek formába lendült Szoboszlai Dominiknak lehetőséget kell kapnia a kezdőben, ugyanis az elmúlt időszakban akár kezdőként, akár csereként a csapat legjobbjai közé tartozott.

A Liverpool jósolt kezdőcsapata: Alisson/Kelleher – Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertsoon – Endo, Jones, Szoboszlai – Salah, Diaz, Gakpo.