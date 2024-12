Vinícius megint a kefét rághatja – Az Aranylabda után Rodri lett 2024-ben a világ legjobbja

Röviden: Rodri–Vinícius Jr. 3-0. A spanyol válogatott és a Manchester City középpályása ugyanis mindkét, a labdarúgók számára legfontosabb egyéni díjat elhozta a Real Madrid támadója elől, illetve a labdarúgók által összeállított listán – ahol végül Bellingham lett az első – Rodri szintén Vinícius előtt végzett a szavazatok alapján, míg a posztjukon mindketten másodikok lettek. Az emlékezetes, botrány kísérte Aranylabda-díjátadó után, ahol Rodri lett a győztes Vinícius előtt, most a futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) is úgy döntött – a nemzetközi zsűrit a világ 75 országának jeles sportújságírói, futballszakértői alkották –, hogy a spanyol lett a világ legjobbja 2024-ben.

Az idei Aranylabda-szavazás végeredménye hatalmas felháborodást váltott ki. Helyesebben a Real Madrid nem tudott belenyugodni, hogy mégsem az előzetesen kiszivárgott eredmény született, azaz nem Vinícius kapta a nemzetközi labdarúgás legbecsesebb trófeáját, hanem a Manchester City és a spanyol válogatott középpályása, Rodri. A Real Madrid küldöttsége ezek után el sem utazott a gálára.

A szavazásban részt vevő 99 újságíró tízes listát állított össze a France Football által kijelölt harminc labdarúgóból, az első helyért 15 pontot lehetett kapni, s még a tizedikért is egyet. Az első három pontszámai a következők voltak:

Rodri 1170

2. Vinícius 1129

3. Jude Bellingham 917

Az egyetlen Real-siker Rodri ellen: Jude Bellingham a spanyol előtt végzett a középpályások között a FIFPRO választáson (Fotó: NurPhoto via AFP)

A Professzionális Labdarúgók Szakszervezete (FIFPRO) a 2024-es „álomcsapata” kihirdetése után nemrég nyilvánosságra hozta a posztonként legjobbak sorrendjét is, ami 21 266 profi labdarúgó szavazatai alapján állt össze. Az aranylabdás Rodri (Manchester City) a középpályások között is csak második lett Jude Bellingham (Real Madrid) mögött, aki összességében is a legtöbb voksot kapta. S a csatárok között sem az Aranylabda-szavazás második helyezettje, Vinícius Júnior (Real Madrid) végzett az első helyen, hanem Erling Haaland (Manchester City). Vinícius Júniort, aki azt hitte, övé lesz az Aranylabda, ez a szavazás sem dobta fel…

Az Európa-bajnoki cím és az Aranylabda után Rodri elnyerte a 2024-es világ legjobb futballistája címet is (Fotó: AFP)

És akkor jött a harmadik pofon a brazilnak, ugyanis az IFFHS-nél is Rodri lett a világ legjobb futballistája 2024-ben. A spanyol válogatott és a Manchester City kiválósága az IFFHS-voksoláson 191 pontot gyűjtött, és ezzel maga mögé szorította a 166 ponttal végző Vinícius Jr-t, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokán az angol Jude Bellingham végzett 62 ponttal. Az FC Barcelona ifjú sztárcsatára, a spanyol Lamine Yamal (39 pont) végzett a negyedik helyen a Manchester City támadója, a tavalyi győztes Haaland (35) és az ugyancsak 35 pontos spanyol Dani Carvajal (Real Madrid) előtt.

A Real Madridból összesen öten kerültek be a legjobb tíz közé, ám ez abszolút nem vigasztalta az eddig minden egyéni teljesítményt értékelő díj első helyéről lemaradt Vinícius Jr-t.