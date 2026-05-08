A sörínyencek első számú Kárpát-medencei zarándokhelye: a KEG Sörművház

A csapolt sörök műfajában regionális szinten viszi a prímet.

Borbély Zsolt Attila
2026. 05. 08. 16:30
A csapolt sörök dimenzióban, mint már említettem, a KEG vezet, 32 sörcsappal dolgoznak, a választék elképesztő gyorsasággal cserélődik, többször is megtörtént, hogy végigkóstoltam mindent a választékból, amit addig nem volt alkalmam, általában 10-15 sört, majd midőn két hét elteltével ismét betértem, az aktuális választék egy harmadát, ha nem felét kóstolatlanként jelezte ki az Untappd. Ismét leírom, hogy ez a remekül kitalált és megvalósított app nemcsak kiváló sör-, főzde-, és sörlelőhely-tippeket ad az egész világ vonatkozásában, nemcsak kóstolt söreinket számlálja és osztályozza több, mint egy tucat szempont szerint (stílus, alkoholtartalom, ország stb.), s tájékoztat a „sárga pöttyös” helyek vonatkozásában az épp aktuális sörválasztékról, azt is kijelzi utóbbiak esetében egy kis zöld pipával, hogy mit kóstoltunk már és mit nem. Évekig használtam már az alkalmazást addig, amíg egy jóbarátom felhívta a figyelmem erre a cseppet sem mellékes lehetőségre. 

A KEG után az azonos tulajdonban levő Mixát következik szintén 32 sörcsappal, itt kisebb a fluktuáció, a sörök között is kevesebb a különlegesség, de a második hely így is egyértelmű. A Constellation-ban 24 sörcsappal dolgoznak, ezek jelentős részén a helyet életre hívó két prémium főzde, a Brew Your Mind és a Gravity nedűi csorognak, de mindig akadnak kiemelkedő minőségű vendégsörök is. A Madhouse-ban is a házigazda sörei dominálnak, de mindig találunk különlegességeket. 21 csapjuk van. 

Ebben a ligában játszik még a Zenta kraft by Etyeki, mely szintén erős dizájnban és a kiszolgálás terén, 20 csapjuk van és jobbacska konyhájuk, ugyanez igaz a télen 24, nyáron 36 sörcsappal dolgozó Jégkertre, ahol bár sokat emelkedett a konyha színvonala az idők során, de azért be lehet futni olyan bosszantó fiaskóba, hogy a haltepertő nem kerül a vendég asztalára rögtön s így elveszti a ropogósságát. 

A sörön kívüli italválaszték mind a hat helyen figyelemre méltó, legerősebbnek a Madhouse-t érzem ebben a tekintetben.

Lássuk akkor a KEG-et közelebbről. A névadásról érdemes két szót szólni, mert úgy tapasztaltam, hogy a KEG mibenléte még a hardcore sörrajongók jelentős része számára sem világos. Idézzük a legautentikusabb forrást, a hely honlapját: „A különböző anyagok tárolására használt, változó méretű, de szabványos fémhordókat hívják kegnek. A söröket tradicionálisan rozsdamentes acél kegekben tárolták a legutóbbi évtizedekig. A 2000-es évek óta egyéb anyagok is tért hódítanak, sok új hullámos főzde használ műanyag hordókat, többségük a keykeg névre keresztelt terméket. (…) Jelenleg ez a két tárolási-szállítási forma dominál – a keg és a keykeg –, és még nem dőlt el, melyik megoldás lesz a nyerő ebben az évszázadban. (…) A keg űrmérték is egyben: 1 keg 58,7 liter.

Rövid világhálós kutakodás után kiderül, hogy az alapító tulajdonos Halász Zoltán, négygyermekes családapa, rokonszenves, hogy a honlap bemutatkozó sorai is hangsúlyozzák a helyet életre hívó családapai státuszát. 

A beltér hangulatához hozzátesz az is, hogy a sörválaszték nemcsak az Untappden és a mindig frissen nyomtatott A4-es lapon olvasható, hanem a pult mögött, a vasútállomások vagy repülőterek kijelzőjére emlékeztető táblán is. Mi több, minden fontos adatot feltüntetnek rajta. 

A lista precíz, részletekben menő és áttekinthető. Hadd idézzem ismét a honlapot a sörválaszték vonatkozásában: „32 csapunk van, mert széles és mély választék kialakítása a célunk. A sör nálunk maximálisan megkapja, ami jár neki: az elsőtől a fogyasztás előtti utolsó pillanatig hűtjük, ennek köszönhetően minden cseppje friss. Az alaptípusoktól az extremitásokig, a kis magyar főzdéktől a nemzetközi klasszisok termékéig, színre, erősségre, féleségre, fajtaságra, keserűségre, származásra való tekintet nélkül mindent csapra verünk, ami finom, és nem ipari.”

A minden tekintetben kiemelkedő Maligán vendéglő sorsa is igazolja az a vendéglátós közhelyet, hogy a közönség szeret a szabad levegőn ülni jó időben, illetve azt, hogy sokaknak averziója van attól, hogy egy pincébe leereszkedjen. Ki, hogy van vele, jómagam ahhoz a kisebbséghez tartozom, melynek tagjai előnyben részesítik a belteret, kivételt legfeljebb a panorámás vagy zöld növényekkel díszített teraszok jelentenek. De hogy bárhol szívesebben ülök, mint egy járdán kiképezett teraszon benzingőzben, az biztos. A KEG-nek is van egyébként terasza az Orlay utcában, de az év nagy részében mégiscsak le kell menni a pincehelységbe, ezzel együtt mára a hely olyan népszerűségre tett szert, hogy hétköznap este gyakran csak a pultnál lehet leülni, bár a beltér elég tágas. 

Nyitás óta megszámlálhatatlan alkalommal tértem be hozzájuk, tavaly tizenkétszer, idén már hatszor, többnyire söröket kóstolgatni, de az utóbbi esztendőben volt alkalmam a konyhát is tesztelni. 

Kóstoltam remek padlizsánkrémet, értékeltem, hogy ízre-állagra ezt a jellegzetes erdélyi fogást úgy készítik el, hogy az bármelyik partiumi vagy székelyföldi háziasszonynak a becsületére válna. Szépen tálalják házinak tűnő brióssal és ügyesen elkészített salátával. 

Kifogástalan a hotdog is, a műfaj felső kategóriája, nemkülönben a hely K betűjével megbillogozott zsemléjű hamburger. 

Nincs hiba a sörperecben s a sörkifliben sem. Hogy fogok-e valami komolyabbat enni valaha náluk valaha, például kacsamellet epres pisztáciás spárgasalátával és tokaji jus-vel, azt csak a Fennvaló tudja, ide alapvetően sört kóstolni és Untappdet hízlalni járok. 

Annak már nagyobb az esélye, hogy beülünk ebédelni, mert elképesztően kedvező a déli ajánlat, 2 fogásos menü ára: 3300, a 3 fogásosé 3600, a 4 fogásosé 3900 Ft. (Az árban benne van a szervízdíj is.) Utóbbi kicsit zavarba hozott, mert minden nap egyféle levest és desszertet kínálnak, ami mellé lehet kérni négyféle főételből egyet, ezek közül kettő - ezen a héten az egészben sült tarja franciasalátával és az olívás paradicsomos farfalle – nem feláras. 

Mi akkor a negyedik fogás? Mint kiderült, a sör. Választani lehet az egyes és a kettes csapról, melyeken egy cseh pils és egy kiemelkedő német helles folyik, egy egész korsóval (4 dl) adnak az ebéd mellé. Vélhetően működik az előétel+főétel+sör kombó is. 

A kóstolt sörökről csak annyit, hogy volt alkalmam megízlelni itt minden létező sörstílust, négy év alatt 221-féle sörrel ismerkedtem meg náluk. Visszatérve Belső-Magyarország legjobb gasztro-pubjaira végkövetkeztetésem, hogy ha a fő kritérium a konyha színvonala, akkor Constellation a numero egy. Ha viszont a tisztes konyha mellett a csapolt sörválaszték izgalmassága és szélessége, akkor a KEG. 

Elérhetőségek:

KEG Sörművház

Budapest, Orlay u 1.

Telefonszám: + 36 30 140 3125

Honlap: kegsormuvhaz.hu

E-mail-cím: [email protected]

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

