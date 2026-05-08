A sörínyencek első számú Kárpát-medencei zarándokhelye: a KEG Sörművház

A csapolt sörök dimenzióban, mint már említettem, a KEG vezet, 32 sörcsappal dolgoznak, a választék elképesztő gyorsasággal cserélődik, többször is megtörtént, hogy végigkóstoltam mindent a választékból, amit addig nem volt alkalmam, általában 10-15 sört, majd midőn két hét elteltével ismét betértem, az aktuális választék egy harmadát, ha nem felét kóstolatlanként jelezte ki az Untappd. Ismét leírom, hogy ez a remekül kitalált és megvalósított app nemcsak kiváló sör-, főzde-, és sörlelőhely-tippeket ad az egész világ vonatkozásában, nemcsak kóstolt söreinket számlálja és osztályozza több, mint egy tucat szempont szerint (stílus, alkoholtartalom, ország stb.), s tájékoztat a „sárga pöttyös” helyek vonatkozásában az épp aktuális sörválasztékról, azt is kijelzi utóbbiak esetében egy kis zöld pipával, hogy mit kóstoltunk már és mit nem. Évekig használtam már az alkalmazást addig, amíg egy jóbarátom felhívta a figyelmem erre a cseppet sem mellékes lehetőségre.

A KEG után az azonos tulajdonban levő Mixát következik szintén 32 sörcsappal, itt kisebb a fluktuáció, a sörök között is kevesebb a különlegesség, de a második hely így is egyértelmű. A Constellation-ban 24 sörcsappal dolgoznak, ezek jelentős részén a helyet életre hívó két prémium főzde, a Brew Your Mind és a Gravity nedűi csorognak, de mindig akadnak kiemelkedő minőségű vendégsörök is. A Madhouse-ban is a házigazda sörei dominálnak, de mindig találunk különlegességeket. 21 csapjuk van.

Ebben a ligában játszik még a Zenta kraft by Etyeki, mely szintén erős dizájnban és a kiszolgálás terén, 20 csapjuk van és jobbacska konyhájuk, ugyanez igaz a télen 24, nyáron 36 sörcsappal dolgozó Jégkertre, ahol bár sokat emelkedett a konyha színvonala az idők során, de azért be lehet futni olyan bosszantó fiaskóba, hogy a haltepertő nem kerül a vendég asztalára rögtön s így elveszti a ropogósságát.