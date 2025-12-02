Tuskék és a baloldali–liberális elit a demokratikus választásoktól függetlenül akar kormányozni

Bejegyzésében felhívja arra a figyelmet, hogy a Tusk-kormány teljes stratégiája most arra irányul, hogy eltávolítsa az igazságszolgáltatásból azokat a bírákat, akikre nem lehet számítani a liberális jurisztokrácia rendszerének megőrzésében.

A baloldali–liberális elit a demokratikus választásoktól függetlenül akar kormányozni.

Ugyanezt a dinamikát látjuk az Egyesült Államokban is, ahol Donald Trump elnök döntéseit jogalap nélkül blokkolták alsóbb szintű liberális bírák. Európában ez a jelenség sokkal nagyobb léptékben jelenik meg – teszi hozzá.

Romanowski szerint Tusk kormánya egy új, „másodosztályú bírák” kategóriát kíván létrehozni — mindazokét, akiket a megreformált, demokratizált Országos Bírói Tanács közreműködésével neveztek ki vagy léptettek elő.

Ez a gyakorlatban érvénytelenítené az elnöki kinevezéseket, és eltávolítaná a hatalomnak politikailag kényelmetlen bírákat a bírói székből.

Az alkotmánybíróság egyértelművé tette, hogy az ilyen intézkedések sértik a hatalmi ágak szétválasztását, aláássák a bírói döntések stabilitását és sértik az elnök alkotmányos előjogát. Ez a vita tehát nem egy „technikai” rendelkezésről szól, hanem egy alapvető kérdésről, hogy ki irányítja az államot: a demokratikus választásokon megválasztott elnök és parlament vagy egy bebetonozott bírói korporáció, amelyet a Brüsszelben működő, meg nem választott uniós bürokraták és a luxembourgi, szintén meg nem választott uniós tisztviselők támogatnak, és amely pusztán bírói köntösbe bújtatva próbál tekintélyt kölcsönözni egy politikai napirendnek? – zárja a bejegyzését a volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes.

Borítókép: Donald Tusk (Fotó: AFP)