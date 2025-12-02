Tuskék és a baloldali–liberális elit a demokratikus választásoktól függetlenül akar kormányozni

A bíróság megerősített egy alapvető elvet: a bíró bírói státusa kizárólag az elnök alkotmányos kinevezési aktusából ered, és azt később sem törvény, sem más bíróság nem kérdőjelezheti meg vagy korlátozhatja pusztán azért, mert bizonyos bírói körök nem értenek egyet az Országos Bírói Tanács jelenlegi megválasztási módjával.
Közel két éve tart, hogy Donald Tusk baloldali–liberális kormánya megpróbálja politikai ellenőrzés alá vonni a bíróságokat.
A jogszabályok nyílt megsértésével rövidítették le bírósági elnökök mandátumát, és párthű emberekkel váltották fel őket a bírói tanácsok manipulálása érdekében – írta a bejegyzésében Romanowski, és hozzátette, jogellenesen bírókat neveztek ki fegyelmi ügyekben eljáró ügyészekké, és végül a legérzékenyebb eljárásokban kivezették az ügyek véletlenszerű kiosztásának rendszerét.
