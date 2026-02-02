A magyar választási kampányba való beavatkozás kulcsfigurája Tseber Roland Ivanovics, akit Magyar Péter a „testvérének” nevezett. Az Ellenpont cikke rávilágít, hogy a sztárvlogger azt is leleplezte, hogy Tseber közvetlenül Zelenszkij utasításait hajtja végre. Most Tseber az ukrán elnök, Zelenszkij példátlanul otromba támadását folytatta. Emlékezetes, hogy Zelenszkij Davosban beszélt arról, hogy Orbán Viktor nyaklevest érdemelne, közvetlenül azután, hogy az ukrán fegyveres banda parancsnoka, Dmitro Jaros halállal fenyegette a magyar miniszterelnököt.

A magyar választási kampányba való beavatkozás kulcsfigurája, Tseber Roland Ivanovics (jobbra). Fotó: MW-archívum

Folytatódik a beavatkozás a magyar választási kampányba

Ukrajna teljes erőből beszállt a magyar választási kampányba a Tisza Párt mellett. Az Ellenpont azt írja, hogy Magyar Péter kém barátja, Tseber Roland Ivanovics támadja a kormányt. A Tisza elnöke mellett korábban Bucsában megjelent, majd ukrajnai álmagyar szervezetet alapító Skirják Krisztián pedig szintén propagandaszöveggel üzen a hazai baloldali és szélsőségesen liberális köröknek.