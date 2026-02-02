Rendkívüli

Lebukott Magyar Péter embere: Kapitány István a sokszínűség jegyében afrikaiakat hozna be + videó

Magyar PéterUkrajnaTisza PártOrbán Viktorválasztási kampány

Összehangolt támadás Magyarország ellen: most Magyar Péter ukrán kém „testvére" és barátja lendült akcióba

Az ukrán kémként azonosított Tseber Roland Ivanovics és a szintén kémgyanús hátterű Skirják Krisztián ismét összehangoltan kezdte támadni Magyarországot. Az ukrán sztárvlogger Anatolij Sarij megírta, Brüsszel jóváhagyta, hogy Zelenszkij utasítására Ukrajna beavatkozzon a magyar választási kampányba – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A cél az, hogy Magyar Pétert hatalomra juttassák, és Magyarország belépjen a háborúba, a magyarok pénzét pedig Ukrajnának adják, Magyar Péter ugyanis nem tud ellenállni Brüsszel és Ukrajna követeléseinek.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 02. 02. 10:15
Az ukrán kémként azonosított Ceber Roland Ivanovics és a szintén kémgyanús hátterű Skirják Krisztián ismét összehangoltan kezdte támadni Magyarországot Fotó: MW-archívum
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar választási kampányba való beavatkozás kulcsfigurája Tseber Roland Ivanovics, akit Magyar Péter a „testvérének” nevezett. Az Ellenpont cikke rávilágít, hogy a sztárvlogger azt is leleplezte, hogy Tseber közvetlenül Zelenszkij utasításait hajtja végre. Most Tseber az ukrán elnök, Zelenszkij példátlanul otromba támadását folytatta. Emlékezetes, hogy Zelenszkij Davosban beszélt arról, hogy Orbán Viktor nyaklevest érdemelne, közvetlenül azután, hogy az ukrán fegyveres banda parancsnoka, Dmitro Jaros halállal fenyegette a magyar miniszterelnököt.

A magyar választási kampányba való beavatkozás kulcsfigurája Tseber Roland Ivanovics Fotó: MW-archívum
A magyar választási kampányba való beavatkozás kulcsfigurája, Tseber Roland Ivanovics (jobbra). Fotó: MW-archívum

Folytatódik a beavatkozás a magyar választási kampányba

Ukrajna teljes erőből beszállt a magyar választási kampányba a Tisza Párt mellett. Az Ellenpont azt írja, hogy Magyar Péter kém barátja, Tseber Roland Ivanovics támadja a kormányt. A Tisza elnöke mellett korábban Bucsában megjelent, majd ukrajnai álmagyar szervezetet alapító Skirják Krisztián pedig szintén propagandaszöveggel üzen a hazai baloldali és szélsőségesen liberális köröknek. 

Tseber egyik legutóbbi üzenetében megdicsérte Zelenszkijt, mert az Davosban, teljesen példátlan módon „nyaklevessel fenyegette” a magyar miniszterelnököt, és fenyegető utalásokkal elkezdett a magyar választásokkal teljesen nyíltan foglalkozni.

Az Ellenpont cikke kiemeli: Tseber hazudik. Rajongása Magyar Péter iránt tagadhatatlan. Az Ellenpont is többször beszámolt arról, hogy az ukrán kém hány alkalommal dicsérte a Tisza Párt elnökét, aki maga is testvérének szólította az ukrán férfit. Ennek ellenére propagandisták kitalációjának nevezte, hogy az ukrán vezetés érdekelt lenne a kormányváltásban.

A propagandisták szerint minden, Magyarországról szóló elemzés a médiánkban az én titkos forradalom-előkészítő műveletem része. De már ismétlik önmagukat. Kellene valami új vád, mert ez így már unalmas. Talán adjak nekik én magam néhány ötletet? Az orosz propaganda annyira kétségbeesetten keresi a „kijevi kezet” a magyar politikában, hogy hamarosan minket fog okolni a budapesti időjárás megváltoztatásáért is – idézte az Ellenpont Tsebert, aki próbálta elbagatellizálni a beavatkozásról szóló vádakat.

A lap emlékeztet, hogy Tseber és Zelenszkij támadásának előzménye, hogy az ukrán fegyveres banda parancsnoka, Dmitro Jaros halállal fenyegette meg Orbán Viktort. A neonáci Jobb Szektor alapítójaként is ismert férfi már évek óta támadja a magyar kormányt, és azt sem tagadja, hogy kormányváltást szeretne Magyarországon. Jaros nem egy elszigetelt őrült, katonai vezetőként közeli kapcsolatban van az ukrán kormányzattal. Az SZBU (a titkosszolgálat) nemrég leváltott vezetőjével, Vaszil Maljukkal pedig szoros barátságban van, rendszeresen összejártak. Tanácsadója volt annak a Valerij Zaluzsnijnak, aki a német bíróság közelmúltbeli határozata alapján utasítást adott az Északi Áramlat felrobbantására, és akit Ruszin-Szendi Romulusz a barátjának nevezett. 

Skirják Krisztiánnak is épp most jutott eszébe megint támadni a kormányt

A Magyar Pétert korábban Bucsában kísérő, szintén rendkívül kétes hátterű férfi, Skirják Krisztián is épp most érezte idejét a megszólalásnak. Korábban már bemutattuk a férfit, aki az Ukrajnai Magyarok nevű álmagyar csoport megalkotója, és aki egyébként Tseber Roland Ivanovics barátja. Skirják szintén egyre agresszívebben támadja a magyar miniszterelnököt és a kormányzatot a közösségi oldalakon. 

Skirják legutóbbi videójában az ukrán és a magyar belpolitikai helyzetről beszél, a két ország közötti különbségeket erősen torzítva mutatja be, Ukrajnát jogállamként, Magyarországot pedig ennek ellentéteként ábrázolva. Bírálja a magyar választási kampányt, és értetlenségét fejezi ki amiatt, hogy a tizenöt éve kormányzó magyar vezetés a kampányban felhívja a figyelmet Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának és a háború támogatásának kockázataira.

Állítása szerint a magyar kormány alaptalan félelmet kelt Ukrajnával kapcsolatban, miközben a korrupció kezelését illetően Ukrajnát még a háború idején is kedvezőbb színben tünteti fel, éppen akkor, amikor napvilágra kerül, hogy az országban továbbra is súlyos korrupciós problémák vannak.

Andrij Jermak, az elnök első számú bizalmasa is érintetté vált
Andrij Jermak, az elnök első számú bizalmasa is érintetté vált. Fotó: AFP

Emlékezetes: az aranyvécével vált szimbolikussá az a gigászi korrupciós botrány, amelyben Zelenszkij elnök legszűkebb környezetéhez tartozó szereplők legalább 100 millió dollárt, vagyis mintegy 40 milliárd forintot loptak el az ukrán állami energetikai cégtől. Az ügy középpontjában Zelenszkij egyik fontos támogatója, Timur Mindics állt, a botrányba két miniszter is belebukott, és Andrij Jermak, az elnök első számú bizalmasa is érintetté vált, így az ügy egészen Zelenszkijig ért, aki személyes kapcsolatban állt Mindiccsel. Az ukrán elnök korábban megpróbálta megszüntetni a botrányt feltáró korrupcióellenes ügynökség függetlenségét, miközben kiderült: az elsikkasztott pénzek az Európai Uniótól, vagyis az európai adófizetőktől származtak.

Az Ellenpont arra is felhívta a figyelmet, hogy Skirják posztjait a szintén gyanús hátterű szakértő, Rácz András is rendszeresen megosztja és közös videókat is készít vele. Skirják előszeretettel pózol az ukrán katonai elhárítás emberivel és a magyar ellenzéki politikusokkal is. Legutóbb Iványi Gábor tüntette ki „bátor kiállásáért” Skirjákot. A lap beszámolója szerint Anatolij Sarij, 

Ukrajna egyik legismertebb influenszere nyíltan kijelentette, hogy Volodimir Zelenszkij kérésére összehangolt támadások zajlanak Tseber és köre részéről, és igazat adott Orbán Viktornak mind a háborús fenyegetettség, mind a pénzügyi kizsákmányolás kérdésében.

Sarij szerint Tseber szoros kapcsolatban áll a Tisza Párttal és az ukrán szolgálatokkal, és erről nyilvánosan is beszélt saját felületein. Sarij szerint, az ukrán kém, Tseber Roland Magyar Pétert és a Tiszát érintő lelkes kommentárjai azt bizonyítják, hogy szoros a barátság közöttük. 

Az Ellenpont teljes cikke ITT érthető el.

Borítókép: Magyar Péter és Tseber Roland (Fotó: MW-archívum)

add-square Ukrán és brüsszeli beavatkozás a magyar választásba

Szánthó Miklós: A Tisza nagy támogatója és a Tisza külügyese nemcsak a háborút, de Ukrajna EU-felvételét is támogatja

Ukrán és brüsszeli beavatkozás a magyar választásba 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkapitány

Kapitány (Tisza) Pista és a tények

Bayer Zsolt avatarja

Ő az az oximoron, aki Jockey Ewingként is csak egy ócska, bolsevista trükk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu