A magyar választási kampányba való beavatkozás kulcsfigurája Tseber Roland Ivanovics, akit Magyar Péter a „testvérének” nevezett. Az Ellenpont cikke rávilágít, hogy a sztárvlogger azt is leleplezte, hogy Tseber közvetlenül Zelenszkij utasításait hajtja végre. Most Tseber az ukrán elnök, Zelenszkij példátlanul otromba támadását folytatta. Emlékezetes, hogy Zelenszkij Davosban beszélt arról, hogy Orbán Viktor nyaklevest érdemelne, közvetlenül azután, hogy az ukrán fegyveres banda parancsnoka, Dmitro Jaros halállal fenyegette a magyar miniszterelnököt.
Folytatódik a beavatkozás a magyar választási kampányba
Ukrajna teljes erőből beszállt a magyar választási kampányba a Tisza Párt mellett. Az Ellenpont azt írja, hogy Magyar Péter kém barátja, Tseber Roland Ivanovics támadja a kormányt. A Tisza elnöke mellett korábban Bucsában megjelent, majd ukrajnai álmagyar szervezetet alapító Skirják Krisztián pedig szintén propagandaszöveggel üzen a hazai baloldali és szélsőségesen liberális köröknek.
Tseber egyik legutóbbi üzenetében megdicsérte Zelenszkijt, mert az Davosban, teljesen példátlan módon „nyaklevessel fenyegette” a magyar miniszterelnököt, és fenyegető utalásokkal elkezdett a magyar választásokkal teljesen nyíltan foglalkozni.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!