Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni + videó

Támadja a rezsicsökkentést a Tisza-közeli szakértő + videó

Ismét reflektorfénybe került Holoda Attila, aki korábban Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter tanácsadójaként is dolgozott, 2024-ben pedig az elsők között alapított Tisza-szigetet. A bányamérnök végzettségű energiaszakértő régóta bírálja a rezsicsökkentést, legutóbb egy podcastben beszélt arról, hogy szerinte nem a rendszerhasználati díj magas, hanem a villamos energia ára alacsony. Ez pedig most, hogy az ukránok a Barátság kőolajvezeték leállításával zsarolják Magyarországot, különösen aggasztó.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 14:50
Holoda Attila Ellenpont
Újra színre lépett Holoda Attila, a baloldalhoz köthető energiaszakértő, aki korábban Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter és a Tisza mellett is feltűnt. A szakember régóta támadja a rezsicsökkentést, legutóbb arról beszélt, hogy szerinte túl alacsony a villamos energia ára. Ez egybeesik Brüsszel elvárásaival, és a Barátság kőolajvezeték körüli feszültségek közepette komoly kockázatot jelentene a magyar családok számára – írja az Ellenpont.

Holoda Attila (Forrás: Ellenpont)

Holoda Attila régóta bírálja a rezsicsökkentést, korábban „átverésnek” nevezte, és az orosz olajimport felfüggesztését sürgette, még annak gazdasági következményei árán is.

Nemrég a Klikk TV-ben ismét

az olcsó lakossági áramot támadta,

és a rezsicsökkentés ellen érvelt.

– Nem a rendszerhasználati díj magas, hanem a villamos energia ára alacsony. Különösen a piaci árhoz képest. Az az öt forint kilowattóránkénti ár gyakorlatilag messze van attól (…) Szokta mondani a miniszterelnök is, hogy milyen olcsón termel a paksi atomerőmű. Kilowattóránként 12 forint az önköltsége, és öt forintot kap érte – bírálta a rezsicsökkentett árakat a Tiszához köthető energiaszakértő.

 

A Tisza felszámolná a rezsicsökkentést

Szinte az összes ismert tiszás politikus és szakértő bírálta már a magyar családokat segítő rezsicsökkentést. Magyar Péter, Bódis Kriszta és Gerzsenyi Gabriella is kritikát fogalmazott meg az intézkedéssel szemben, miközben a párt körüli szakértői körből Surányi Györgytől Kéri Lászlóig többen is támadták a rezsicsökkentést.

A megszorítások tervezésével, így a rezsicsökkentés eltörlésével a brüsszeli követelésnek akarnak megfelelni, hiszen legutóbb a 2025. évi brüsszeli országjelentésben is erről írtak. A dokumentum 17. oldalán világosan leírják:

A fosszilis tüzelőanyagok kapcsán Magyarország a legtöbb támogatást nyújtók között van az EU-ban. Ezek a támogatások, amelyeket Magyarország 2030 előtt nem kíván kivezetni, a GDP 1,01 százalékát teszik ki. E támogatások csökkentése és fokozatos megszüntetése összhangban van az uniós kötelezettségvállalásokkal, és segítheti Magyarországot a kormányzati kiadások visszafogásában.

A Tisza Párt nemcsak retorikájában bírálja a rezsicsökkentést: az Európai Parlamentben hat alkalommal is olyan döntések mellé állt, amelyek az intézkedés ellen hatnak. Az ukránok a Barátság kőolajvezeték leállításával helyeznek nyomást Magyarországra, így a Tisza rezsicsökkentést támadó politikája a jelenlegi helyzetben fokozott veszélyt jelent.

Borítókép: Holoda Attila energiaszakértő  (Forrás: Ellenpont)


