Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: Amíg nem indítják újra a kőolajszállítást, Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán hitelt + videó

századvégkutatásfelmérés

A magyarok döntő többsége továbbra is támogatja a rezsicsökkentést

A magyarok 77,3 százaléka fontosnak tartja, hogy a kormány megvédje a családokat az energiaár-emelkedéstől – derül ki a Századvég friss felméréséből.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 19:01
Illusztráció Fotó: Proxima Studio Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyarok 77,3 százaléka tartja fontosnak, hogy a kormány megvédje a családokat az energiaár-emelkedéstől – közölte a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője pénteken az M1 aktuális csatorna délutáni műsorában.

Hortay Olivér
Fotó: Facebook/Hortay Olivér

Hortay Olivér elmondta, sok éve a rezsicsökkentés társadalmi támogatottsága stabilan 70 százalék fölött áll. A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. és a közmédia együttműködésében készült felmérés szerint

ez szorosan összefügg az általános válságkezelési attitűddel, a lakosság 66,6 százaléka véli úgy, hogy válsághelyzetben az államnak be kell avatkoznia az árak féken tartása érdekében.

A Századvég üzletágvezetője kiemelte, a rezsicsökkentés bevezetése előtt a magyar háztartások 15 százaléka fűtési, 25 százaléka díjfizetési nehézségekkel küzdött. „Minden negyedik magyar háztartásnak anyagi okokból problémát okozott, hogy a hó végén befizesse a rezsiszámláit” – mondta.

Hortay Olivér közölte, 

a 2010 előtti baloldali kormányok a külföldi tulajdonú vállalatok kezébe adták azt a döntést, hogy mekkora tarifákat kérjenek el a háztartásoktól, ami valódi társadalmi problémát okozott.

Rámutatott, az elmúlt több mint tíz évben az Európai Unióban a fűtési és a díjfizetési nehézséggel küzdők aránya Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben, ami egyértelműen a rezsicsökkentési programnak a következménye.

Az üzletágvezető jelezte, a kutatásban vizsgálták azt is, hogy a stabilitás nem csupán a rezsiköltségeknél, hanem az ingatlanpiacon is jelentkezik. 

A felmérés szerint a magyar társadalom értékrendjében a saját tulajdonú ingatlan elsőbbséget élvez, és a lakosság 85,6 százaléka ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy Magyarországon a lakóingatlan inkább saját tulajdon legyen, mint bérlemény.

Hozzátette, a kormányzati és szakpolitikai intézkedések is elsősorban a saját tulajdonhoz jutást célozzák.

A Századvég 2026. január 31. és február 3. között végezte a közvélemény-kutatást, amelynek során véletlenszerű kiválasztással 1003 felnőttet kérdezett meg.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu