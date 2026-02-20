Cser-Palkovics: Felháborító, hogy Vargha Tamás balesete után egyesek a politikus halálát kívánták

Felháborodást váltottak ki azok a kommentek, amelyek Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes autóbalesete után jelentek meg különböző közösségi felületeken – erre hívta fel a figyelmet Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere friss bejegyzésében, írta meg a Mandiner.

(Forrás: Facebook / Dr. Cser-Palkovics András)

Vargha Tamás – Székesfehérvár országgyűlési képviselője – a napokban könnyebb sérülésekkel járó közlekedési balesetet szenvedett. A politikus állapota stabil, azonban az esetet követően több online felületen olyan hozzászólások jelentek meg, amelyek a miniszterhelyettes halálát vagy súlyos sérülését kívánták. Cser-Palkovics András ezeket

a reakciókat „felháborítónak és visszataszítónak” nevezte, hangsúlyozva: „nincs olyan politikai helyzet vagy kampány, amely legitimálná az ilyen mértékű gyűlöletet”.

A polgármester szerint megdöbbentő, hogy egyes felhasználók még politikai jelmondatokat – például „hajrá, Tisza” – is a kommentek mellé írtak.

A városvezető külön kitért arra is, hogy az FMC.hu közösségi oldalán szintén megjelentek kifogásolható hozzászólások. Hozzátette:

nem kíván beleszólni az önkormányzati média szerkesztési gyakorlatába, ugyanakkor szerinte éppen a moderálás hiánya cáfolja azokat az állításokat, amelyek szerint a helyi média a kormánykritikus hangokat elnyomná.

Cser-Palkovics szerint az eset rávilágít arra, hová fajulhat a kampányidőszak hangneme, és mennyire könnyen válik a közéleti vita személyeskedő, emberi határokat átlépő támadássá.