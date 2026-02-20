Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: Amíg nem indítják újra a kőolajszállítást, Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán hitelt + videó

vargha tamáscser - palkovics andrásbaleset

Cser-Palkovics: Felháborító, hogy Vargha Tamás balesete után egyesek a politikus halálát kívánták

Székesfehérvár polgármestere élesen bírálta azokat a kommentelőket, akik Vargha Tamás miniszterhelyettes balesetét követően különböző felületeken a politikus halálát vagy súlyos sérülését kívánták.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 18:08
Vargha Tamás Fotó: ARTUR MOLNAR Forrás: Facebook
Felháborodást váltottak ki azok a kommentek, amelyek Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes autóbalesete után jelentek meg különböző közösségi felületeken – erre hívta fel a figyelmet Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere friss bejegyzésében, írta meg a Mandiner.

(Forrás: Facebook / Dr. Cser-Palkovics András)

Vargha Tamás – Székesfehérvár országgyűlési képviselője – a napokban könnyebb sérülésekkel járó közlekedési balesetet szenvedett. A politikus állapota stabil, azonban az esetet követően több online felületen olyan hozzászólások jelentek meg, amelyek a miniszterhelyettes halálát vagy súlyos sérülését kívánták. Cser-Palkovics András ezeket 

a reakciókat „felháborítónak és visszataszítónak” nevezte, hangsúlyozva: „nincs olyan politikai helyzet vagy kampány, amely legitimálná az ilyen mértékű gyűlöletet”. 

A polgármester szerint megdöbbentő, hogy egyes felhasználók még politikai jelmondatokat – például „hajrá, Tisza” – is a kommentek mellé írtak.

A városvezető külön kitért arra is, hogy az FMC.hu közösségi oldalán szintén megjelentek kifogásolható hozzászólások. Hozzátette:

nem kíván beleszólni az önkormányzati média szerkesztési gyakorlatába, ugyanakkor szerinte éppen a moderálás hiánya cáfolja azokat az állításokat, amelyek szerint a helyi média a kormánykritikus hangokat elnyomná.

Cser-Palkovics szerint az eset rávilágít arra, hová fajulhat a kampányidőszak hangneme, és mennyire könnyen válik a közéleti vita személyeskedő, emberi határokat átlépő támadássá.

Borítókép: Vargha Tamás (Fotó: ARTUR MOLNAR)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

