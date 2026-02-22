Orbán Viktor: A pluszkilók most velünk vannak

„Róka nem hagyja magát! Ha MMA-ban győztünk, a választáson is győzni fogunk! A pluszkilók most velünk vannak” − írta Orbán Viktor új posztjában, melyben a nagy sikerű országjárásának békéscsabai állomásán történtekre emlékezett vissza.

Orbán Viktor szerint az MMS-meccs után a kampányt is megnyerik (Fotó: Ladóczki Balázs)

A miniszterelnököt hatalmas ovációval fogadták, Békéscsabán is telt ház volt, neki pedig mindenkihez volt egy kedves szava.

Az első sorokban foglalt helyet a népszerű MMA-harcos, aki Róka néven lép a szorítóba és egyik legnagyobb küzdelmébe avatta be Orbán Viktort, aki rögtön párhuzamot vont a kampányidőszak és az összecsapásra való felkészülés között. Róka elmesélte, hogy egy alkalommal egy 13 kilogrammal nehezebb ellenféllel kellett megmérkőznie: az esélytelen felállás ellenére azonban derekasan harcolt és végül nyertesként került ki a meccsből.

Róka korábban elmondta, hogy többek között azért is kampányol a Fidesz mellett, mert ők valóban elfogadják, hogy a vele azonos neműekhez vonzódik, míg a baloldali propaganda szinte kikényszerítette belőle ezt a vallomást, annak ellenére, hogy ő ezt teljes mértékben magánügyének érezte. Erről ebben a cikkünkben írtunk.

A 24 éves Lukács Nikolasz nem érkezett üres kézzel: egy órával lepte meg Orbán Viktort. Az időmérő szerkezet különlegessége, hogy annak számlapját Orbán Viktor ATV-s interjúja alatt papírra vésett jegyzete díszíti, ami azóta is önálló életet él és országszerte elhíresült a speciális jegyzetelési forma.

Az órából összesen 2026 darab készült, a limitált darabszám a közelgő választásokra utal. Orbán Viktor a fiatal titán egyik kesztyűjét is aláírta, és örömmel fogadta Róka jókívánságait és biztató szavait a kampányidőszak hátralévő részére.