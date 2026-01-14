Milák Kristóf elszánta magát, a Honvéd elnöke óvja a rá leselkedő veszélyektől

Még decemberben komoly botrány robbant ki a kétszeres olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf körül, aki 16 hónapig gyakorlatilag semmit sem csinált, nem úszott, nem látogatta az edzéseket. A magyar sportvezetésnek végül elfogyott a türelme, a Budapesti Honvéd elnöke, Gergely István ugyanis ultimátumot adott az úszónak: Miláknak december közepéig kellett felvennie a munkát, különben nem kapott volna fizetést.

Milák Kristóf ismét edzésbe állt. Fotó: MTI/Derencsényi István

A Bors cikkéből kiderül, Milák végül eleget tett a kérésnek, és 2024 után 2026-ban ismét edzésbe állt. Az úszó visszatérésről, valamint a jelenlegi állapotáról Gergely István beszélt, aki azt is elmondta, hogy Milák több versenyen is szeretne elindulni idén.

Már elkezdett edzeni, megbeszélünk dolgokat, és ezek kívülről – főleg azok számára, akik nem a sportban szocializálódtak – akár túl szigorúnak is tűnhetnek.

– Ahol azonban megvan a tematikus felkészülés, mit kell csinálni, mennyit kell edzeni, ott ez teljesen természetes. Ha például az idei franciaországi Európa-bajnokságra szeretnénk felkészülni, akkor már el kell kezdeni bizonyos feladatokat. Kristóf esetében ez nemcsak kondiedzést jelent, hanem vízi munkát is. Ilyen szempontból azt mondhatom, hogy elkezdődött Kristóf teljes felkészülése. Kristóf esetében terhelhetőség szintjén látjuk előre a 2026-os évet, azt, hogy milyen versenyeken szeretnének indulni.

Milák Kristóf célja az olimpia

A Budapesti Honvéd klubelnök hozzátette, hosszú távon, egészen a 2028-as Los Angeles-i olimpiáig gondolkodnak. – Szerintem az egyik legfontosabb dolog az önbizalma és a versenyhez való hozzáállása: ha ez nem változik, akkor szinte mindenre képes. A párizsi olimpia volt az a pont, amikor nagyon sokan, sőt a legtöbben kételkedtek benne, mi viszont bíztunk abban, hogy ezt meg tudja oldani. Most egy kicsit szkeptikusabb vagyok, de amíg Kristóf pozitív és optimista, versenyezni és nyerni akar, addig én sem izgulok. Ugyanakkor a saját sportmúltamból fakadó tapasztalataim azt mondatják velem, hogy ennyi idő alatt rendkívül nehéz olyan formát felépíteni, amellyel meg lehet verni a világot. És itt nem arról beszélünk, hogy valaki kijut egy Európa-bajnokságra, világbajnokságra vagy olimpiára, hanem arról, hogy nyerni akar, és ő abszolút ilyen beállítottságú.

Kristóf rossz és jó példát is mutatott az elmúlt időszakban. A lényeg az, hogy a végén melyikből van több.

– Egy versenysportolónál az számít, hogy amit csinál, azt tényleg eredményesen tudja-e folytatni. Ez nagyon egyszerűen mérhető: azokkal az érmekkel, amelyek a sportágában megszerezhetők.