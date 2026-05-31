Bűnös csapat lett a BL-győztes PSG Budapesten, Luis Enrique ezt imádja

A PSG szombaton tizenegyeseket követően legyőzte az Arsenalt a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben, mindez azt is jelenti, hogy a PSG és Luis Enrique megvédte a címét a sorozatban. A spanyol edzőt a lefújás után már arról kérdezték, hogy vajon a következő idényben is képes lesz-e erre a csapat. A BL-döntő legjobbjának megválasztott Vitinha pedig bűnről beszélt, de itt nem kell rosszra gondolni.

Perlai Bálint
2026. 05. 31. 6:00
Luis Enrique a magasban, ahogy a Bajnokok Ligája trófeája is a budapesti döntő után Fotó: GIACOMO COSUA Forrás: NurPhoto
BL döntő Arsenal szurkolók
Baj lett volna a korai kezdés Budapesten?

A PSG edzője a büntetőpárbajnál történtekről is beszélt. A franciák játékosai itt higgadtabbak voltak, Goncalo Ramos, Désiré Doué, Asraf Hakimi és Lucas Beraldo is berúgta a sajátját, egyedül a harmadik körben Nuno Mendes hibázott, azt David Raya tolta ki. – A szokásos módon történt a kiválasztás. Kockáztatnom kellett, a játékosok döntötték el, hogy milyen sorrendben fognak lőni. Tudtuk, éreztük, hogy nehéz helyzetbe tudjuk az ellenfelet hozni. Mindenkit ilyenkor igyekszem higgadtságra inteni, csak rúgja be és ennyi... 

Zárásnak pedig a hatórás kezdési időpontról kérdezték a BL-győztes trénert, ugyanis a budapesti volt az első finálé, amit nem 21 órakor, hanem 18 órakor kezdődött. Igaz, a hosszabbítás miatt így is közel háromórás thriller volt a Puskás Arénában. – A labdarúgásban mindig készen kell állni. A csapatunk egyik legnagyobb erőssége a rugalmasság. Minden problémánkat sikerült leküzdenünk, és ezt ma egy erős Arsenal ellen is bebizonyítottuk. Az utolsó pillanatig küzdöttünk, és megmutattuk, mire képes a csapatunk – zárta Enrique, akinek a csapata tényleg megmutatta, hogy Európában ők a legjobbak jelenleg.

Bűnös csapat lett a PSG, de a szó jó értelmében

S ha már legjobbak, erről beszélt a BL-döntő legjobbjának megválasztott Vitinha is.  A középpályás a hosszabbítás szünetében kért cserét egy húzódás miatt, de az UEFA-nál így is ő volt a legjobb. – Örült szezon volt, tele mélypontokkal. Mindig vannak nehézségek, ezekből nem mindig könnyű felállni, de nekünk sikerült. A fontos mérkőzéseken mindig jól tudtunk teljesíteni, a jelenben voltunk mindig. Egy álmom vált valóra, hogy egymás után kétszer nyertük meg a BL-t. Párizs most büszke ránk. Hálát kell adnunk mindenkinek, aki ezért a sikerért dolgozott. 

Egy ilyen siker az étvágyat mindig csak meghozza még inkább, ebből szempontból bűnösök vagyunk, mindig többet akarunk. Azt mondani, hogy mi vagyunk a legjobbak, nem annyira szép dolog, de belegondolva, ma ezt jogosan mondjuk magunkról, de szerénynek kell maradnunk. 

– zárta Vitinha, aki már kétszeres BL-győztesnek mondhatja magát 26 évesen.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
