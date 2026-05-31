Bűnös csapat lett a BL-győztes PSG Budapesten, Luis Enrique ezt imádja

Bűnös csapat lett a PSG, de a szó jó értelmében

S ha már legjobbak, erről beszélt a BL-döntő legjobbjának megválasztott Vitinha is. A középpályás a hosszabbítás szünetében kért cserét egy húzódás miatt, de az UEFA-nál így is ő volt a legjobb. – Örült szezon volt, tele mélypontokkal. Mindig vannak nehézségek, ezekből nem mindig könnyű felállni, de nekünk sikerült. A fontos mérkőzéseken mindig jól tudtunk teljesíteni, a jelenben voltunk mindig. Egy álmom vált valóra, hogy egymás után kétszer nyertük meg a BL-t. Párizs most büszke ránk. Hálát kell adnunk mindenkinek, aki ezért a sikerért dolgozott.

Egy ilyen siker az étvágyat mindig csak meghozza még inkább, ebből szempontból bűnösök vagyunk, mindig többet akarunk. Azt mondani, hogy mi vagyunk a legjobbak, nem annyira szép dolog, de belegondolva, ma ezt jogosan mondjuk magunkról, de szerénynek kell maradnunk.

– zárta Vitinha, aki már kétszeres BL-győztesnek mondhatja magát 26 évesen.