Kulcskérdés oldódott meg a Sándor-palotában: maga a köztársasági elnök jelentette be

Regénybe illő történet végére került pont a Sándor-palotában: a Szent Koronát a második világháborúig őrző budavári páncélkamra egyik eredeti kulcspárja hosszas vándorlás után visszakerült Magyarországra. A történelmi jelentőségű tárgyakat Sulyok Tamás köztársasági elnök, mint a Szent Korona Testület elnöke vette át az adományozó Dénes Zsuzsannától.

Balázs D. Attila
2025. 10. 29. 19:13
Sulyok Tamás a Sándor-palotában vette át becses tárgyakat Forrás: Facebook
„Kalandos, regénybe illő úton került külföldre, majd vissza Magyarországra a Szent Koronát a századfordulótól a második világháborúig őrző budavári páncélkamra egyik eredeti, első számú kulcspárja” – adta hírül közösségi oldalán Sulyok Tamás köztársasági elnök. A becses ritkaságot számos véletlen egybeesésnek köszönhetően Hollandiából hozta el Dénes Zsuzsanna, akire nagyapjától maradt a sokáig ismeretlen történetű becses ereklye.

Szent Korona
A Szent Koronát őrző páncélkamra első számú kulcspárja. Forrás: Facebook

Sulyok Tamás felhívta a figyelmet:

a Szent Korona a magyar alkotmányos államiság folytonosságát és a nemzet egységét testesíti meg. Ennek megfelelően őrizték, vigyázták évszázadokon keresztül.

A második világháborúig a Szent Korona és a koronázási jelvények tárolására a Budavári Palotában – a mai Országos Széchényi Könyvtár épületében – az 1890-es évektől alakították ki azt a páncéltermet, ahol a Koronaőrök napi 24 órában őrizték a kincseket egészen a második világháborúig, a Szent Korona kényszerű menekítéséig. A páncélterem bonyolult szerkezetéhez tartozó kulcsokat törvényben meghatározott személyek őrizték – ezzel is jelezve mind a koronázási jelvények, mind az azokat őrzők jelentőségét.

A Szent Korona Testület elnökeként köszönöm, hogy felismerték e tárgyak valódi és eszmei értékét, és ezzel hozzájárultak nemzeti jelképeink történetének minél részletesebb megismeréséhez!

– hangsúlyozta a köztársasági elnök.

A kulcspárt az adományozó, Dénes Zsuzsanna adta át a Sándor-palotában Woth Imre, a Magyar Királyi Koronaőrség Egyesületének elnöke, Rádler Mária, a Katonai Térképészet Szakmatörténeti Múzeum vezetője, valamint a kulcspár hazajutását segítő munkatársak jelenlétében.

Borítókép: Sulyok Tamás és Dénes Zsuzsanna (Forrás: Facebook)


