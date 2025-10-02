Ősnyomtatványokat és az Egri Csillagok legritkább változatát is elárverezik egy budapesti aukción + galéria

– A mostani árverési felhozatalban legalább ötven olyan tétel szerepel, amely bármely valaha volt árverésünk díszévé válhatott volna – mondta el lapunknak Bálinger Béla, a Hereditas Antikvárium vezetője 17. aukciójuk, avagy a „Miscellanea ex libris Borda Lajos” nevet viselő árverés tételeiről. A szemünk előtt felvonultatott becses, helyenként egyedi díszkötéssel ellátott könyvritkaságok, oklevelek, kéziratok, valamint különleges dedikációk alapján valóban elmondható, hogy a csúcskiadványok közül valóban bármelyik lehetett volna húzótétel egy korábbi nagy árverésen. De, hogy ne csigázzuk az olvasót, lássuk, miket is rejt a Hereditas igencsak tömény, magyar kultúrtörténeti kincsekben bővelkedő árverési felhozatala.

Árverés előtti csendélet a Hereditas Antikváriumban (Fotó: Ladóczki Balázs)

Oklevél Rákóczi aláírásával

Nyolcmillió forintos kikiáltási árával viszi a prímet az az 1704-ben, Miskolcon kelt magyar nyelvű fejedelmi kinevezési okirat, amelyet II. Rákóczi Ferenc saját kezűleg alá is írt. Az oklevél Vay Ádámot emeli munkácsi főkapitánnyá. A gróf már a szabadságharc kezdetétől Rákóczi egyik legfőbb bizalmasa, számos fontos tisztség viselője volt, akit szinte atyjaként tisztelt a fejedelem.

Egy függőpecsétes, Szapolyai János kancelláriája által jegyzett oklevél is honol a tételek között, amelynek értéke megint csak különös együtthatók alapján számít jelentősnek.

A szinte tökéletes állapotú, 1539-es keltezésű pergamenoklevélen ugyanis a magyar jogtörténet egyik legnagyobb alakja, Werbőczi István saját kézzel írt bejegyzése is szerepel.

II. Rákóczi Ferenc nyolcmilliót érő díszes, magyar nyelvű oklevele (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hogy kerül egy légy az ősnyomtatványba?

Az ősnyomtatványok önmagukban is becses ritkaságnak számítanak, a pénteki árverés helyszínén, a Petőfi Irodalmi Múzeumban, pedig most egyenesen négy XV. századi példánnyal találkozhatunk. Laskai Osvát, Temesvári Pelbárt és Guido Bonatti olasz csillagász munkái mellett különös figyelmet érdemel Jacobus de Voragine szentek legendáit közlő 1481-ben kiadott műve. Ez nem csak páratlan gonddal festett és aranyozott kezdő iniciáléja miatt érdekes, hanem azért is, mert egy igen rendhagyó művészi fricskát is rejt. Ez pedig egy légy igen élethű rajza ott, ahol annak keresnivalója sem lenne.