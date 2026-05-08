Figyelmeztetés a nyugdíjbiztosítással rendelkezőknek: egy hiba miatt ugrik az adóvisszatérítés

A nyugdíjbiztosításokhoz járó adójóváírás nem automatikus: az érintetteknek külön kell kérniük azt a május 20-ig benyújtandó szja-bevallásukban – hívta fel a figyelmet a FBAMSZ. Tavaly átlagosan 71 ezer forintnyi adóvisszatérítésre lehetett jogosult egy szerződő, miközben a befizetések rekordot döntöttek.

2026. 05. 08. 14:41
Illetve, ha az adózónak adó- vagy járuléktartozása van, a NAV a tartozás rendezéséig visszatarthatja a folyósítást, vagy a jóváírást a tartozás csökkentésére fordíthatja - írták.

Tavaly év végén az MNB adatai szerint mintegy 534 ezer adókedvezményes nyugdíjbiztosítást kezeltek a hazai biztosítók, ami 3,6 százalékos növekedés az előző évhez képest. A termék fennállásának 12 éve alatt a mintegy 4,8 milliós gazdaságilag aktív népesség 11 százaléka rendelkezik már nyugdíjbiztosítással. A díjbefizetések összértéke tavaly közel 12 százalékkal, 169,3 milliárdról 189,1 milliárd forintra nőtt. Az egy szerződésre jutó 354 ezer forintnyi befizetés minden korábbi szintet felülmúl ugyan, de ez még mindig csak 54 százaléka a maximális adókedvezményt biztosító évi 650 ezer forintos díjösszegnek - jegyezték meg.

