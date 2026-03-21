orosz-ukrán háború · Ukrajna · kényszersorozás · Dnyipró

Sokkoló jelenet Dnyipróban: erőszakkal tuszkoltak autóba egy férfit a toborzók

Brutális felvétel terjed a közösségi médiában: egy emeletes házból készült videón az látható, ahogy egy civilt erőszakkal próbálnak betuszkolni egy autóba az ukrajnai Dnyipróban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 11:56
Kárpátalján nemrég móresre tanították a TCK toborzóit Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megrázó felvétel jelent meg a Telegramon, amelyen egy ukrajnai toborzási akció látható. A videót egy emeletes ház egyik ablakából készítették, és azt mutatja, ahogy egy férfit erőszakkal próbálnak betuszkolni egy kék színű járműbe.

A TCK-sok nem válogatnak az eszközökben, Dnyipróban maszkban is támadnak
A TCK-sok nem válogatnak az eszközökben, Dnyipróban maszkban is támadnak. Fotó: NurPhoto/Dmytro Smolienko 

A felvételen az látható, hogy a férfi kívülről kapaszkodik az autóba, miközben egy toborzó megpróbálja betuszkolni a tolóajtós járműbe, a jelenetet kiabálás kíséri. 

Nem sokkal később egy fehér kisbusz érkezik a helyszínre, amelyből több egyenruhás száll ki, és azonnal segítenek a férfit néhány másodperc alatt a járműbe kényszeríteni. A videó végén mindkét autó elhajt, a leírás szerint az eset az ukrajnai Dnyipróban történt.

A Telegramon nemrég egy újabb, kényszersorozással összefüggő videó is előkerült. A felvételen egy esti lakótelepi jelenet látható, ahol több ember egy fehér autó körül tartózkodik, majd később egy mentőautó is megérkezik a helyszínre.

Kényszersorozás Ivano-Frankivszkban annyira eldurvult, hogy mentőt kellett hívni (Fotó: Telegram)

Az Ivano-Frankivszk megyében található Volcsinec településen konfliktus alakult ki a helyi lakosok, valamint a rendőrség és a toborzóközpont (TCK) munkatársai között, amelynek következtében egy férfihoz mentőt kellett hívni – írták a képsorokhoz.

A Swedish Centre for Eastern European Studies (SCEEUS) elemzése szerint az ukrán mozgósítási rendszer súlyos problémákkal küzd: szervezetlen, átláthatatlan, és visszaélések is jellemzik, ami bizalmatlanságot okoz. A tanulmány szerint a módszerek nem működnek hatékonyan, sokan próbálják elkerülni a behívót, miközben a rendszer reformja lassan halad.

Nemrég arról írt a Magyar Nemzet, hogy az orosz–ukrán háború negyedik évfordulójára összehívott EP plenáris ülésre Magyar Péter pártcsaládja állásfoglalási indítványt nyújtott be. A dokumentum Ukrajna pénzügyi és katonai támogatásának felgyorsítását sürgeti, valamint támogatja az orosz energiaimport további visszaszorítását. Magyar Péter pedig évek óta folyamatosan egyeztet Zelenszkij köreivel.

Borítókép: Kárpátalján nemrég móresre tanították a TCK toborzóit (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
