Az Ivano-Frankivszk megyében található Volcsinec településen konfliktus alakult ki a helyi lakosok, valamint a rendőrség és a toborzóközpont (TCK) munkatársai között, amelynek következtében egy férfihoz mentőt kellett hívni – írták a képsorokhoz.

A Swedish Centre for Eastern European Studies (SCEEUS) elemzése szerint az ukrán mozgósítási rendszer súlyos problémákkal küzd: szervezetlen, átláthatatlan, és visszaélések is jellemzik, ami bizalmatlanságot okoz. A tanulmány szerint a módszerek nem működnek hatékonyan, sokan próbálják elkerülni a behívót, miközben a rendszer reformja lassan halad.

Nemrég arról írt a Magyar Nemzet, hogy az orosz–ukrán háború negyedik évfordulójára összehívott EP plenáris ülésre Magyar Péter pártcsaládja állásfoglalási indítványt nyújtott be. A dokumentum Ukrajna pénzügyi és katonai támogatásának felgyorsítását sürgeti, valamint támogatja az orosz energiaimport további visszaszorítását. Magyar Péter pedig évek óta folyamatosan egyeztet Zelenszkij köreivel.

Borítókép: Kárpátalján nemrég móresre tanították a TCK toborzóit (Fotó: AFP)