Megrázó felvétel jelent meg a Telegramon, amelyen egy ukrajnai toborzási akció látható. A videót egy emeletes ház egyik ablakából készítették, és azt mutatja, ahogy egy férfit erőszakkal próbálnak betuszkolni egy kék színű járműbe.
Sokkoló jelenet Dnyipróban: erőszakkal tuszkoltak autóba egy férfit a toborzók
Brutális felvétel terjed a közösségi médiában: egy emeletes házból készült videón az látható, ahogy egy civilt erőszakkal próbálnak betuszkolni egy autóba az ukrajnai Dnyipróban.
A felvételen az látható, hogy a férfi kívülről kapaszkodik az autóba, miközben egy toborzó megpróbálja betuszkolni a tolóajtós járműbe, a jelenetet kiabálás kíséri.
Nem sokkal később egy fehér kisbusz érkezik a helyszínre, amelyből több egyenruhás száll ki, és azonnal segítenek a férfit néhány másodperc alatt a járműbe kényszeríteni. A videó végén mindkét autó elhajt, a leírás szerint az eset az ukrajnai Dnyipróban történt.
A Telegramon nemrég egy újabb, kényszersorozással összefüggő videó is előkerült. A felvételen egy esti lakótelepi jelenet látható, ahol több ember egy fehér autó körül tartózkodik, majd később egy mentőautó is megérkezik a helyszínre.
Az Ivano-Frankivszk megyében található Volcsinec településen konfliktus alakult ki a helyi lakosok, valamint a rendőrség és a toborzóközpont (TCK) munkatársai között, amelynek következtében egy férfihoz mentőt kellett hívni – írták a képsorokhoz.
A Swedish Centre for Eastern European Studies (SCEEUS) elemzése szerint az ukrán mozgósítási rendszer súlyos problémákkal küzd: szervezetlen, átláthatatlan, és visszaélések is jellemzik, ami bizalmatlanságot okoz. A tanulmány szerint a módszerek nem működnek hatékonyan, sokan próbálják elkerülni a behívót, miközben a rendszer reformja lassan halad.
Borítókép: Kárpátalján nemrég móresre tanították a TCK toborzóit (Fotó: AFP)
