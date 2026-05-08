brüsszelOrbán ViktorCosta

Brüsszel a választások után belátta, Orbán Viktornak igaza volt: tárgyalások kezdődhetnek Moszkvával

Az Európai Unió vezetői felkészülnek arra, hogy esetleg közvetlen tárgyalásokat kezdjenek Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ezt mondta António Costa, az Európai Tanács elnöke. Több európai fővárosban egyre nagyobb a frusztráció amiatt, hogy a Donald Trump vezette amerikai tárgyalások nem hoztak jelentős előrelépést az ukrajnai háború lezárásában, és az EU veszélyesen kimaradhat a folyamatból. Orbán Viktor miniszterelnök már jóval korábban figyelmeztetett: tárgyalni kell Moszkvával.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 13:26
Antonio Costa Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A ciprusi EU-csúcson Zelenszkij arra kért, hogy készüljünk fel arra, hogy pozitívan járuljunk hozzá a tárgyalásokhoz

 – tette hozzá Costa. Az EU hagyományos politikája szerint nem hoz döntéseket Ukrajna nélkül, de sok vezető attól tart, hogy az USA, Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalások előrehaladása nélkül az EU kénytelen lesz elfogadni egy olyan megállapodást, amellyel nem ért egyet.

 

Brüsszel ébredezik, már tárgyalna Moszkvával

Costa hangsúlyozta: Brüsszel kerüli, hogy megzavarja Trump elnök vezette folyamatot, ugyanakkor egyelőre nincs jelzés a Kremlből, hogy Putyin hajlandó lenne az EU bármely képviselőjével leülni tárgyalni.

Igen, van potenciál a Putyinnal való tárgyalásra, de egyelőre senki sem látott jelet Oroszországból, hogy valóban komoly tárgyalásokba akarnának bocsátkozni

– mondta Costa Firenzében.

Zelenszkij hivatala megerősítette a Costával folytatott egyeztetést. Egy magas rangú ukrán tisztviselő szerint több koordinációra van szükség európai szinten, akár egy olyan európai vezető személyéről, aki az egész EU nevében tudna tárgyalni Oroszországgal, és nagyobb nyomást gyakorolhatna rá.

Az utóbbi időben mindkét fél fegyverszüneti javaslatokat tett. Zelenszkij egyoldalú tűzszünetet hirdetett május 6-ra, ám Oroszország ezt követően légicsapásokat indított, amelyek civileket is megöltek. Putyin továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna vonja ki csapatait a Donbász bizonyos területeiről. Ez Moszkva előfeltétele a jövőbeli tárgyalásokhoz, és célja a régió teljes elfoglalása erővel még az idén.

A franciák februárban próbáltak közvetlen csatornát nyitni Moszkvában, de elutasították őket, bár a Kreml jelezte, hogy más európai üzenetre nyitottabb lehet.

 

Orbán Viktornak ismét igaza lett

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, a miniszterelnök úgy fogalmazott 2025 végén, hogy az EU-ban az a stratégia, hogy le akarják győzni Oroszországot egy kifárasztásos háborúban. Magyarország ezzel nem ért egyet, Orbán Viktor szerint nincs megoldás a frontvonalon, meg fog halni sok százezer ember mind a két oldalon.

A magyar álláspont az volt, hogy tárgyalásokat kellene kezdeni Oroszországgal egy új európai biztonsági rendszerről. Brüsszel belátta, hogy a magyar kormányfőnek igaza volt, s most már az EU is tárgyalna Putyinnal.

Orbán Viktor akkor kiemelte: egy hosszú távú megállapodást kellene kitárgyalni az oroszokkal az új európai biztonsági rendszerről, amelyben aztán meg kell találni Ukrajna helyét is.

 

Borítókép: António Costa (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkülföldi titkosszolgálat

A titkosszolgálatok kiemelt célszemélyei

Földi László avatarja

Azok kerüljenek fontos pozícióba, akiknek az ország érdeke fontosabb, mint a nemzetközi térből érkező dicséret.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu