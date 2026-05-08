Brüsszel a választások után belátta, Orbán Viktornak igaza volt: tárgyalások kezdődhetnek Moszkvával

A ciprusi EU-csúcson Zelenszkij arra kért, hogy készüljünk fel arra, hogy pozitívan járuljunk hozzá a tárgyalásokhoz

– tette hozzá Costa. Az EU hagyományos politikája szerint nem hoz döntéseket Ukrajna nélkül, de sok vezető attól tart, hogy az USA, Oroszország és Ukrajna közötti béketárgyalások előrehaladása nélkül az EU kénytelen lesz elfogadni egy olyan megállapodást, amellyel nem ért egyet.

Brüsszel ébredezik, már tárgyalna Moszkvával

Costa hangsúlyozta: Brüsszel kerüli, hogy megzavarja Trump elnök vezette folyamatot, ugyanakkor egyelőre nincs jelzés a Kremlből, hogy Putyin hajlandó lenne az EU bármely képviselőjével leülni tárgyalni.

Igen, van potenciál a Putyinnal való tárgyalásra, de egyelőre senki sem látott jelet Oroszországból, hogy valóban komoly tárgyalásokba akarnának bocsátkozni

– mondta Costa Firenzében.

Zelenszkij hivatala megerősítette a Costával folytatott egyeztetést. Egy magas rangú ukrán tisztviselő szerint több koordinációra van szükség európai szinten, akár egy olyan európai vezető személyéről, aki az egész EU nevében tudna tárgyalni Oroszországgal, és nagyobb nyomást gyakorolhatna rá.

Az utóbbi időben mindkét fél fegyverszüneti javaslatokat tett. Zelenszkij egyoldalú tűzszünetet hirdetett május 6-ra, ám Oroszország ezt követően légicsapásokat indított, amelyek civileket is megöltek. Putyin továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna vonja ki csapatait a Donbász bizonyos területeiről. Ez Moszkva előfeltétele a jövőbeli tárgyalásokhoz, és célja a régió teljes elfoglalása erővel még az idén.

A franciák februárban próbáltak közvetlen csatornát nyitni Moszkvában, de elutasították őket, bár a Kreml jelezte, hogy más európai üzenetre nyitottabb lehet.

Orbán Viktornak ismét igaza lett

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, a miniszterelnök úgy fogalmazott 2025 végén, hogy az EU-ban az a stratégia, hogy le akarják győzni Oroszországot egy kifárasztásos háborúban. Magyarország ezzel nem ért egyet, Orbán Viktor szerint nincs megoldás a frontvonalon, meg fog halni sok százezer ember mind a két oldalon.